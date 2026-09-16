Primera convocatoria de Diego Forlán para la selección uruguaya: los 26 elegidos para enfrentar a Japón, Corea del Sur e India

La era de Diego Forlán al frente de la selección uruguaya comienza a tomar forma. El entrenador presentó este miércoles su primera convocatoria para la selección mayor y eligió un plantel en el que aparecen varios de los principales referentes de la celeste junto con futbolistas que buscarán ganar terreno en el nuevo ciclo.

Uruguay enfrentará a Japón el jueves 24 de setiembre a la hora 7.05 de Uruguay en la ciudad de Rifu.

El lunes 28 de setiembre, a la hora 8, se medirá con Corea del Sur en Seúl y el martes 6 de octubre, a la hora 11 de Uruguay, lo hará ante India en Calcuta.

La nómina está integrada por 26 jugadores y tiene entre sus nombres de mayor recorrido internacional a Federico Valverde, Ronald Araújo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez y Giorgian de Arrascaeta.

Al-Diriyah, el club en el que juega Darwin Núñez, confirmó que fue convocado por Diego Forlán a la selección uruguaya y jugará los tres partidos de fecha FIFA

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También presenta importantes novedades en el arco por el retiro de la selección de Fernando Muslera -tras un pésimo Mundial 2026- y la lesión de Sergio Rochet.

Además, reaparecen dos jugadores que Marcelo Bielsa descartó: Lucas Torreira, al que apenas convocó en una doble fecha de Eliminatorias, y Nahitan Nández que siempre fue su titular pero al que sorpresivamente dejó afuera de la lista mundialista.

Los primeros convocados de Diego Forlán en Uruguay

Goleros

Santiago Mele (Independiente)

Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

Thiago Cardozo (Belgrano)

Defensas

Guillermo Varela (Flamengo)

Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)

Santiago Mouriño (Villarreal)

Ronald Araujo (Liverpool)

José María Giménez (Deportivo La Coruña)

Juan Rodríguez (Cagliari)

Sebastián Cáceres (Celta)

Mathías Olivera (Napoli)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

Lucas Torreira (Galatasaray)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Facundo Bernal (Betis)

Federico Valverde (Real Madrid)

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Maximiliano Araujo (Sporting CP)

Brian Rodríguez (América)

Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Delanteros

Martín Satriano (Getafe)

Rodrigo Aguirre (Tigres)

Federico Viñas (Toluca)

Darwin Núñez (Diriyah Club)

Uruguay jugará ante Japón, Corea del Sur e India

La primera convocatoria de Forlán tendrá como escenario una fecha FIFA internacional en la que, según la comunicación difundida junto con la nómina, Uruguay enfrentará a Japón, Corea del Sur e India.

Los encuentros representarán las primeras oportunidades del nuevo cuerpo técnico para trabajar con el plantel y comenzar a trasladar al campo su propuesta para la selección mayor.

La lista muestra una combinación de futbolistas consolidados en la estructura de Uruguay y otros nombres con menor recorrido en la selección, en el comienzo de una nueva etapa bajo la conducción de uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia reciente de la Celeste.