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Copa AUF Uruguay: Albion 0-0 River Plate por el grupo 5 y Rentistas vs Plaza Colonia se ponen al día

Mirá todos los partidos que se juegan por la tercera fecha de la Copa AUF Uruguay

16 de septiembre de 2026 15:42 hs
Albion vs River Plate

Albion vs River Plate

Foto: @albion_uy
Parque Palermo

Parque Palermo

Foto: @albion_uy

Albion y River Plate empataron 0-0 en el Parque Palermo por la tercera y última fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay. Con ese resultado, el Pionero se clasificó como segundo del grupo.

Albion había empatado 0-0 en el debut con Nacional y luego derrotó 2-1 a Progreso.

River Plate venía de vencer en su estreno 2-0 a Progreso y luego perdió 3-2 con Nacional.

Así arrancó jugando el darsenero:

Dos partidos sin público: la sanción que recibió Danubio por la violencia de sus hinchas en la Copa AUF Uruguay

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Albion jugó así:

Los tricolores le ganaron a la misma hora 1-0 a Progreso en el Saroldi.

River tiene buena expectativa de clasificarse como uno de los cuatro mejores terceros.

Por el grupo 2, Rentistas recibe a Plaza Colonia en partido suspendido hace dos semanas por falta de guardia policial, seguridad privada y ambulancia.

Rentistas comenzó jugando así:

Plaza Colonia nunca informa las formaciones de su equipo.

Tablas de posiciones de la Copa AUF Uruguay

Partidos de la tercera fecha de la fase de grupos

No figura en esta tabla el de Rentistas vs Plaza que corresponde a la fecha 2.

Partido Fecha Hora Grupo Cancha
Progreso vs Nacional 16 de setiembre 15.00 5 Saroldi
Albion vs River Plate 16 de setiembre 15.00 5 Palermo
Juventud vs Racing 17 de setiembre 15.30 4 Artigas
Central Español vs Oriental 17 de setiembre 15.30 4 Palermo
Boston River vs Fénix 23 de setiembre 15.30 6 Campeones Olímpicos
Liverpool vs Colón 23 de setiembre 15.30 6 Parque Viera
Cerro vs Deportivo Maldonado 23 de setiembre 20.00 3 Tróccoli
Wanderers vs Cerrito 23 de setiembre 20.00 3 Parque Viera
Danubio vs Peñarol 24 de setiembre 15.30 1 Jardines
City Torque vs Atenas 24 de setiembre 15.30 1 Charrúa
Defensor Sporting vs Plaza Colonia 30 de setiembre 16.00 2 Franzini
Cerro Largo vs Rentistas 30 de setiembre 16.00 2 Ubilla

Así se jugará la segunda fase de la ronda amateur

Jugarán esta instancia dos equipos de la Divisional D, cuatro de la C y los de la Organización de Fútbol del Interior (OFI).

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