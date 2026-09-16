Copa AUF Uruguay: Albion 0-0 River Plate por el grupo 5 y Rentistas vs Plaza Colonia se ponen al día

Albion y River Plate empataron 0-0 en el Parque Palermo por la tercera y última fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay. Con ese resultado, el Pionero se clasificó como segundo del grupo.
Albion había empatado 0-0 en el debut con Nacional y luego derrotó 2-1 a Progreso.
River Plate venía de vencer en su estreno 2-0 a Progreso y luego perdió 3-2 con Nacional.
Así arrancó jugando el darsenero:
Albion jugó así:
Los tricolores le ganaron a la misma hora 1-0 a Progreso en el Saroldi.
River tiene buena expectativa de clasificarse como uno de los cuatro mejores terceros.
Por el grupo 2, Rentistas recibe a Plaza Colonia en partido suspendido hace dos semanas por falta de guardia policial, seguridad privada y ambulancia.
Rentistas comenzó jugando así:
Plaza Colonia nunca informa las formaciones de su equipo.
Tablas de posiciones de la Copa AUF Uruguay
Partidos de la tercera fecha de la fase de grupos
No figura en esta tabla el de Rentistas vs Plaza que corresponde a la fecha 2.
| Partido
| Fecha
| Hora
| Grupo
| Cancha
|Progreso vs Nacional
|16 de setiembre
|15.00
|5
|Saroldi
| Albion vs River Plate
|16 de setiembre
|15.00
|5
|Palermo
| Juventud vs Racing
|17 de setiembre
|15.30
|4
|Artigas
| Central Español vs Oriental
|17 de setiembre
|15.30
|4
|Palermo
| Boston River vs Fénix
|23 de setiembre
|15.30
|6
|Campeones Olímpicos
| Liverpool vs Colón
|23 de setiembre
|15.30
|6
|Parque Viera
| Cerro vs Deportivo Maldonado
|23 de setiembre
|20.00
|3
|Tróccoli
| Wanderers vs Cerrito
|23 de setiembre
|20.00
|3
|Parque Viera
| Danubio vs Peñarol
|24 de setiembre
|15.30
|1
|Jardines
| City Torque vs Atenas
|24 de setiembre
|15.30
|1
|Charrúa
| Defensor Sporting vs Plaza Colonia
|30 de setiembre
|16.00
|2
|Franzini
| Cerro Largo vs Rentistas
|30 de setiembre
|16.00
|2
|Ubilla
Así se jugará la segunda fase de la ronda amateur
Jugarán esta instancia dos equipos de la Divisional D, cuatro de la C y los de la Organización de Fútbol del Interior (OFI).