El BROU estrenó stand en la Expo Rural del Prado con destaque para una palabra y una nueva frase que se acuña

En el acto inaugural del stand del Banco de la República (BROU) en la Expo Rural del Prado su presidente, el Cr. Álvaro García , entre otras consideraciones destacó el valor de una palabra con la cual comienza el himno del "banco país": la palabra presente .

Además de un preciso y extenso repaso a logros y desafíos trazados por el BROU, el Cr. García enfatizó que "el banco quiere estar presente, como dice su himno, que canta el coro del banco, por qué es la palabra que más nos representa ", presencia que se tiene por objetivo en el sector agropecuario y en todo el resto de la actividad que los uruguayos emprenden.

"Estamos dónde otros no están, estamos cuándo otros no están y eso nos pone muy orgullosos" , subrayó.

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También apuntó que, a propósito del sector agropecuario, " vamos acuñando una frase, el banco está en las verdes y está en las maduras, quiere estar en ambas situaciones y presente, como ha sucedido ya durante 130 años, " como ha sido hasta ahora, como es hoy y cómo va a ser en el futuro ".

Al inicio de su oratoria, García destacó que la presencia del BROU en la edición 121 de la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) tiene la particularidad de suceder en el año del 130º aniversario del banco: "Es un honor, es un gusto, es una responsabilidad también, mía y del resto de los integrantes del directorio, de todas las funcionarias y los funcionarios, conducir este banco que no en balde tiene el apodo de 'el banco país" y bien ganado que lo tiene, porque hace 130 años que viene apoyando el desarrollo nacional, en todos los sectores y en todo el territorio nacional".

Señaló luego que había leído, en la mañana, la expresión "descentralización temprana" y que "eso lo tuvo el Banco República, porque ya desde que arrancó estaba en todo el Uruguay, prácticamente... estamos inaugurando de manera permanente los 100 años de tres, cuatro, seis, siete sucursales todos los años, ya en 1912 se creó la División de Crédito Rural en el banco y esto pauta un larguísimo relacionamiento, más que centenario, con el sector".

Estamos donde muchos otros actores no están y estamos cuando también muchos otros actores no están y allí está presente el banco Estamos donde muchos otros actores no están y estamos cuando también muchos otros actores no están y allí está presente el banco

García destacó y agradeció, en ese momento, la presencia en el acto inaugural del stand del banco del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y de las autoridades de la ARU, encabezadas por el presidente, Rafael Ferber, previo a una instancia clave en la jornada, el almuerzo de camaradería de los directivos de la gremial anfitriona con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Los números del potencial del "banco país"

Luego, sobre la situación actual del banco, señaló "números que pautan la solvencia, la liquidez, la eficiencia del banco".

"El banco tiene largamente más de 2 millones de clientes, de personas, si consideramos la población adulta del Uruguay estamos en un porcentaje cercano a la totalidad; casi 1.800.000 tarjetas de débito, estamos llegando, esto implica procesos muy grandes a la hora, por ejemplo, de los momentos que estamos recorriendo de renovación de esas tarjetas, casi 2 millones de tarjetas; 110.000 clientes corporativos, casi 40.000 con crédito vigente en el banco; las 130 sucursales a lo largo de todo el país y ustedes las conocen, pero canales digitales crecientes que nos hacen estar 365 días, 24 horas, en contacto permanente con todos nuestros clientes en el Uruguay y en el mundo; casi 8.500 puntos de retiro de dinero en todo el país, incluyendo 1.500 ATMs propios, los vulgarmente llamados cajeros y una larga lista de miles de corresponsales: La APP y el eBROU", detalló.

Complementó citando que "el patrimonio del banco alcanzó ahora en este último mes a los US$ 3.000 millones".

Eso equivale al 50% del sistema financiero nacional, dijo, y mencionó con relación al impacto que "el banco hace aportes importantes de sus dividendos, de sus ganancias, importantes y permanentes, al erario nacional".

El banco tiene activos que pasan los US$ 26.000 millones, esto es, para tomar un orden de grandeza, el equivalente a un tercio del producto bruto del Uruguay. El banco tiene activos que pasan los US$ 26.000 millones, esto es, para tomar un orden de grandeza, el equivalente a un tercio del producto bruto del Uruguay.

Recordó en ese momento que hace poco estuvo en el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, en su sede principal, "un banco que, considerando las dimensiones de Brasil, en términos relativos, el Banco República no le va en zada".

Continuando con el detalle de datos estadísticos relevantes para definir los logros del BROU, el presidente García expuso: "Llegamos a US$ 9.000 millones de créditos, siendo de estos unos US$ 5.000 millones a empresas, créditos corporativos, y unos US$ 4.000 millones de créditos a personas".

"Somos un banco de cercanía, como decíamos antes, nos gusta insistir con ese mensaje, el Banco República quiere estar presente en todos los lugares donde tiene que estar, nos propusimos y lo estamos haciendo, lograr mayor cercanía con todo el entramado productivo nacional, esta Expo Prado es un ejemplo de ello, pero también con los ministerios que tienen que ver directamente con el banco, también con las agencias públicas, hemos cerrado varios convenios, no solo desde el banco, sino también desde República Microfinanzas SA, con el contador Martín Dibarboure a la cabeza, aquí presente, de manera permanente estamos tratando de hacer sinergia con otras políticas públicas que apalanquen cosas que el banco no puede hacer, eso ayuda a hacer crecer el crédito, hacer llegar el crédito, básicamente que es la herramienta principal, a muchos sectores", comentó en ese momento de su mensaje, ante un auditorio que colmó las instalaciones.

Posteriormente señaló como objetivo el vínculo con los otros bancos estatales y un diálogo "fluido" con la banca privada nacional "de manera casi permanente" y, "por supuesto también con la asociación de bancarios del Uruguay, con quien trabajamos en muchísimos temas en común".

Tenemos, intentamos y lo logramos, creo, y lo venimos logrando, un directorio abierto, activo, orientado al trabajo en equipo... y la estructura de los servicios del banco, profesionales, que es lo que nos soporta a todas y a todos " Tenemos, intentamos y lo logramos, creo, y lo venimos logrando, un directorio abierto, activo, orientado al trabajo en equipo... y la estructura de los servicios del banco, profesionales, que es lo que nos soporta a todas y a todos

"Este año, focalizado con una de nuestras principales prioridades, hemos creado la gerencia MYPES dentro del banco, gerencia de micro y pequeña empresa, tratando de complementar ese gran trabajo que el banco tiene a nivel de empresas grandes y empresas medianas, en los tamaños de empresas más pequeños. Y esto va de la mano con el trabajo también de República Microfinanzas. Estamos con muchas expectativas en ello", anunció.

Las herramientas del BROU para el sector

Después de aclarar que si se ponía a hablar de cada uno de los productos del banco para el sector agro estaría hablando varias horas, los mencionó, tras decir que se van actualizando de manera permanente y que recientemente, por última vez, expuso ese conjunto de servicios en un evento del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores de Uruguay: "El agrocrédito; el crédito express, que es común también para todas las micro, pequeñas y medianas; crédito para compra de animales de reproducción y de cría, pero también créditos para compra de animales de engorde y de recría; créditos para la alimentación animal; el préstamo web y en breve, estamos trabajando para eso, también fruto del diálogo con los rematadores de nuestro país, tratar de tener el préstamo web a plazos; préstamos para capital de trabajo, por supuesto; préstamos para leasing, para compra de vehículos; préstamo para compra de equipos y de maquinaria; el programa de compra de campos, muy exitoso a todos los niveles y tamaños de predios; el financiamiento para el riego y el programa llamado 'agua para tu parcela', que lo venimos trabajando bien a nivel del riego unipredial".

Antes de continuar con el detalle de productos, puntualizó sobre el tema apoyos para instaurar riego: "Por supuesto, estamos absolutamente comprometidos con la comisión que encabeza el ingeniero Tabaré Aguerre y la importancia sustancial que tiene el que el Uruguay, con todo el conocimiento ancestral que tenemos en materia agropecuaria, le incorporemos cada vez más modalidades de riego que ya estamos viendo hoy lo exitosas que son y lo que habilitan en determinadas zonas del país, que en en algún momento pensábamos que no eran aptas para determinado tipo de cultivo, bueno, el riego lo permite, así que venimos dialogando fuertemente, estamos comprometidos, el Banco República también va a estar presente en esta política, en este avance, ayer lo tuvimos escuchando a Tabaré y este aprendimos como siempre un poquito más".

Luego, reanudó la exposición del detalle de herramientas disponibles: "En el sector lechero el producto Tambo Joven, para menores de 40 años, para poder mantener esa actividad tambera; la vivienda rural también; y la tarjeta Visa Agro, que la presentábamos aquí el año pasado y hoy haremos algún anuncio también vinculado con la gente de VISA, con el sello VISA, que nos pone muy contentos, queremos agradecerle al sello VISA el apoyo y el trabajo conjunto que venimos realizando, en particular para esta exposición rural".

Un año desafiante: de la seca al exceso de lluvias

Ya en el tramo final de la oratoria, el Cr. García hizo una lectura sobre 2025, un año particularmente desafiante para el sector y para el banco.

"Irónicamente arrancamos el año con un evento de sequía, y de sequía importante y de declaración de emergencia agropecuaria que el banco acompañó en todos los casos, y ahora estamos con amenaza de exceso de agua para este segundo semestre, amenaza que esperemos que no se concrete", indicó.

Agregó sobre eso que "es muy bueno tener hoy en el Uruguay un sistema nacional de emergencia, con la coordinación de todos los involucrados a nivel de todo el territorio, y poder anticipar estas cosas".

Recordó que "arrancamos en enero con la asistencia especial para la emergencia por sequía, otra asistencia especial que se decretó en marzo, asumimos el costo SIGA, lo llevamos a cero, acompañando la reducción que había hecho la propia CND, con diferimiento de vencimientos en ese caso.

"Después vino la guerra, vinieron los incrementos de costos de los insumos agropecuarios, la variación de los precios de los combustibles, Uruguay lo amortiguó, pero ahí también el banco ha estado presente", siguió.

Dijo enseguida que "culminamos en febrero, exitósamente, la convocatoria de proyectos sostenibles que habíamos realizado, el Banco República recibió cerca de US$ 300 millones en proyectos sostenibles hoy en Uruguay, que estamos estudiando económica y financieramente para ver si podemos acompañarlos, esto nos va a hacer crecer como banco de manera importante, nuestra cartera de proyectos sostenibles".

A propósito de desafíos por el cambio climático y El Niño que ya ha mostrado impactos, "nos estamos preparando para estas eventualidades que tenemos ahora, pero antes de eso trabajamos en un nuevo Fondo Arrocero, esto viene bastante avanzado, con el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas, pero ya en julio hicimos reperfilamiento, sabiendo la situación del sector y el incremento de tope para los clientes del banco, productores arroceros", dijo.

Añadió que "lanzamos la tarjeta VISA, como decía recién, y quiero anunciar que próximamente estaremos lanzando una tarjeta VISA Infinite, que es para el segmento premium y que se va a incorporar también en el sello VISA la marca Brou Recompensa, esto dentro de pocos días podremos estarlo aprobando en directorio y anunciándolo por parte de nuestra gerencia de personas".

"Implementamos en los meses de febrero y marzo el llamado 'limpia sueldos', esto implica que de un universo de 300.000 personas, funcionarias y funcionarios de instituciones que tienen convenios de crédito social con Banco República, más de 100.000 tomaron esa opción... si hubo un porcentaje de esas 100.000 que aprovechó para cancelar deuda vieja, cancelar deuda alta, eso ya valió la pena el esfuerzo realizado", marcó.

García informó que "en este mismo momento estamos en la campaña tradicional de activos, en los meses de septiembre y octubre, y acá en este caso tenemos renovación de préstamos personales, como ustedes saben, con mejora de la tasa en pesos, también el banco está mirando de manera permanente lo que puede hacer para apoyar las políticas que desde el Banco Central se están incentivando para mejorar los niveles de transacciones financieras en pesos uruguayos".

Otro logro, subrayó, fue que "hemos contribuido con las Becas Butiá, que fue una promesa que el gobierno nacional realizó, ya llevamos 20.000 estudiantes de liceo y estudiantes de UTU que reciben sus becas a través de cuentas del Banco República y vamos a llegar a 70.000 para el año 2029".

US$ 22.000 millones de ahorros de los uruguayos

"También tenemos futuro", dijo, "y ese futuro implica desafíos importantes: en la doble condición del banco que, nunca nos cansamos a repetir, es un banco comercial y competencia, en competencia dura, no solo con el sistema bancario privado, sino también con otras modalidades que hoy existen y que existirán, el fintech, bancos virtuales, que existen a nivel mundial pero, por otro lado, el Banco República es un banco de desarrollo, porque desde que nació canaliza el ahorro de los uruguayos y las uruguayas, hoy en día en el Banco República tenemos US$ 22.000 millones de ahorros de uruguayos y uruguayas, forman parte principal de nuestro pasivo y ese ahorro se canaliza a todos esos niveles de crédito que yo decía anteriormente, a todo nivel, a todo el país y en todos los sectores".

Debemos seguir siendo eficientes, debemos cuidar el dinero de nuestros ahorristas, seguir siendo pilar de financiamiento y de la producción del desarrollo Debemos seguir siendo eficientes, debemos cuidar el dinero de nuestros ahorristas, seguir siendo pilar de financiamiento y la producción del desarrollo

Esta dualidad, explicó, "nos lleva permanentemente a estar mejorando, hemos venido provocando, o acompañando, o liderando en algunos casos, una reducción importante de las tasas de interés, tanto a nivel del crédito a empresas, como a nivel de crédito a personas".

"En este mundo digital no podemos quedarnos atrás, tenemos que estar permanentemente mirando temas que surgen, que son disruptivos realmente, como el tema de la inteligencia artificial, como el tema de la banca abierta, como el tema de los antiguos virtuales", lo que se añade a los emprendimientos del sistema financiero ya conocido.

Los logros enumerados, los desafíos planteados, están todos sustentados en una apuesta de ustedes, ustedes y todos aquellos que no están acá presentes que también forman parte del banco, del banco país, queremos agradecer eso Los logros enumerados, los desafíos planteados, están todos sustentados en una apuesta de ustedes, ustedes y todos aquellos que no están acá presentes que también forman parte del banco, del banco país, queremos agradecer eso

Al cierre de su oratoria, el Cr. García volvió a remarcar que "el banco quiere estar presente, como dice su himno que canta el coro del banco y arranca con la palabra presente, por qué es la palabra que más nos representa".

"Estamos dónde otros no están, estamos cuándo otros no están y eso nos pone muy orgullosos", enfatizó al final.