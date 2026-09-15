Uruguay fija el apagón analógico: cuándo dejará de emitirse la TV tradicional y qué pasará en Bella Unión

El Poder Ejecutivo fijó el cese definitivo de las transmisiones de televisión analógica en la banda VHF en todo el territorio nacional. El apagón será a las 23:59 del décimo día contado a partir del día siguiente a la publicación del decreto en el Diario Oficial.

El decreto fue publicado el 9 de setiembre en el sitio web de la Presidencia de la República, pero todavía no se concretó su publicación en el Diario Oficial. Por eso, la fecha exacta del apagón aún no está determinada.

A partir de ese momento, los operadores públicos y privados quedarán habilitados para transmitir exclusivamente en modalidad digital.

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La medida busca completar el proceso de transición de la televisión analógica a la televisión digital , que comenzó en Uruguay hace más de una década.

Qué pasará con Bella Unión

El decreto establece una excepción para Bella Unión, debido a que esa localidad no cuenta actualmente con cobertura de televisión digital comercial.

En ese caso, el cese de las transmisiones analógicas quedará suspendido hasta que exista disponibilidad efectiva de una señal digital comercial. La situación será consultada con la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).

De todos modos, la excepción tiene un plazo máximo: el apagón en Bella Unión no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2029.

Según la información proporcionada por Ursec, la cantidad de señales analógicas que permanecen activas es mínima y no se identificaron localidades donde el cese de estas transmisiones pueda comprometer el acceso de la población a los servicios de televisión abierta.

Actualmente, los departamentos y localidades que todavía cuentan con al menos un canal que transmite en analógico son Artigas —Bella Unión y Baltasar Brum—, Cerro Largo —Melo—, Maldonado —Punta del Este—, Paysandú —Paysandú—, Soriano —Mercedes—, Tacuarembó —Paso de los Toros y Tacuarembó—, Treinta y Tres —Vergara— y Montevideo.

Qué deberán hacer las señales

El decreto establece una campaña informativa para quienes todavía reciben señales analógicas.

Desde el día siguiente a la publicación del decreto y hasta tres días después del apagón, las señales que continúen transmitiendo en VHF deberán mostrar de forma permanente y claramente visible una placa o sobreimpresión para informar que dejarán de transmitir por esa vía y señalar el canal digital correspondiente.

El objetivo es que la transición sea informada y ordenada y proteger los derechos de los televidentes.

Además, una vez que cada operador deje de transmitir en televisión analógica, cesará la autorización y asignación que tenía para utilizar las frecuencias de la banda VHF correspondientes a esas emisiones.

El decreto también aclara que el cese de las transmisiones analógicas no implica una afectación de las licencias otorgadas para prestar servicios de televisión digital.

Un apagón que se postergó durante años

El apagón analógico ya tenía una fecha prevista. El decreto 153/2012, aprobado durante la administración de José Mujica, establecía que el cese de las transmisiones analógicas se realizaría el 21 de noviembre de 2015, coincidiendo con el Día Mundial de la Televisión.

Ese plazo no se concretó. En 2016, durante el gobierno de Tabaré Vázquez y con Carolina Cosse al frente del Ministerio de Industria, se lanzó una consulta pública para conocer la opinión sobre el despliegue de la televisión digital abierta. El proceso debía incluir un informe y conclusiones para avanzar hacia el apagón, pero el cese de las transmisiones analógicas quedó postergado.

Ahora, el gobierno de Yamandú Orsi retomó el proceso. Según había confirmado a El Observador el director nacional de Telecomunicaciones, Pablo Siris, el gobierno anunciaría la concreción del apagón inmediatamente después del Mundial.

Cómo comenzó la televisión digital en Uruguay

La televisión digital abierta ya está presente en todo el territorio nacional. Se trata de un sistema que utiliza nuevas tecnologías para transmitir y recibir imágenes, sonidos y datos. Uruguay adoptó para su implementación la norma japonesa-brasileña ISDB-T, utilizada también por la mayoría de los países de América Latina.

La TV digital abierta permite acceder de forma gratuita a los canales abiertos de televisión -no se necesita contratar tv cable o tv satelital-, ofrece imagen en alta definición y permite un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, ya que es posible emitir varias señales a través de un mismo canal.

El proceso comenzó en agosto de 2012, cuando la entonces Televisión Nacional del Uruguay —actual Canal 5— realizó la transmisión piloto de TV digital abierta para Montevideo. En 2013, la administración de José Mujica dio un plazo de dos años a los canales 4, 5, 10 y 12 para comenzar a emitir bajo la norma ISDB-T.

Por qué el gobierno entiende que ahora es posible

El Ministerio de Industria considera que actualmente “prácticamente la totalidad” del mercado uruguayo accede a los contenidos de televisión digital.

Según la información proporcionada al gobierno, en los últimos 15 años se vendieron más de 4 millones de televisores y también se produjo un abaratamiento de los decodificadores necesarios para recibir las señales digitales.

En caso de que todavía haya hogares que dependan de las emisiones analógicas y reciban la señal mediante antenas de televisión, el gobierno había planteado instrumentar un período de transición para que pudieran adquirir a bajo costo el decodificador necesario.