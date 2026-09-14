BPS y DGI: el trámite urgente que vence hoy y la prórroga de aportes

El Banco de Previsión Social ( BPS ) y la Dirección General Impositiva (DGI) establecieron plazos fundamentales para miles de ciudadanos uruguayos durante este mes de setiembre. Entre reclamos por el padrón electoral que expiran de forma inmediata y prórrogas impositivas por emergencia climática, el calendario oficial presenta novedades de gran impacto.

La Corte Electoral y el BPS presentaron formalmente el padrón de habilitados para votar en las próximas elecciones de directores sociales, programadas para el 22 de noviembre de 2026. Este proceso definirá a los representantes de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores activos y de las empresas contribuyentes ante el directorio del organismo.

Sin embargo, el tiempo para corregir posibles errores u omisiones en el registro es sumamente limitado. Quienes no figuren en la nómina y consideren que deberían estar habilitados tienen una fecha límite impostergable para actuar:

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Aquellas personas que no se encuentren en el padrón definitivo del BPS no estarán obligadas a emitir su voto y, por lo tanto, quedarán eximidas de abonar la multa correspondiente por no participar.

Prórroga de aportes y tributos por la Emergencia Granjera

Debido al severo temporal ocurrido el pasado 18 de julio de 2026, que afectó gravemente cultivos e infraestructuras en el norte del país, el Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto de alivio financiero. La medida busca mitigar el impacto económico sobre los productores que fueron declarados previamente en Emergencia Granjera.

A través del Decreto 211/026 de Presidencia, se dispuso el aplazamiento de las obligaciones tributarias de seguridad social y del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF):

Zonas comprendidas: explotaciones localizadas en el departamento de Salto y sectores específicos de Artigas, Paysandú, Treinta y Tres y Cerro Largo.

explotaciones localizadas en el departamento de Salto y sectores específicos de Artigas, Paysandú, Treinta y Tres y Cerro Largo. Obligaciones prorrogadas: contribuciones especiales de seguridad social (BPS) e IRPF correspondientes al segundo cuatrimestre del año 2026.

contribuciones especiales de seguridad social (BPS) e IRPF correspondientes al segundo cuatrimestre del año 2026. Nueva fecha de vencimiento: lunes 30 de noviembre de 2026.

Es importante señalar que esta prórroga no exime de la presentación de las nóminas de historia laboral ante el BPS. Las empresas deben cumplir con este trámite en los plazos habituales para asegurar que sus trabajadores no pierdan el acceso a subsidios por enfermedad, maternidad o futuras pasividades.

Trámites disponibles en la Expo Prado 2026

En paralelo a estas medidas, el BPS mantiene una fuerte presencia en la Expo Prado 2026 con el fin de facilitar la realización de gestiones presenciales y digitales a los visitantes. El stand del organismo funcionará de forma continua durante el evento:

Período de atención: desde el viernes 11 hasta el domingo 20 de setiembre de 2026.

desde el viernes 11 hasta el domingo 20 de setiembre de 2026. Gestiones habilitadas: impresión de historia laboral, obtención de recibos de cobro, facturas de empresas, consulta de expedientes y emisión de negativos de actividad.

impresión de historia laboral, obtención de recibos de cobro, facturas de empresas, consulta de expedientes y emisión de negativos de actividad. Asesoramiento clave: asistencia directa para la creación y uso del Usuario Personal BPS, una herramienta esencial para realizar trámites en línea desde cualquier dispositivo.

Los funcionarios del organismo también brindan información personalizada sobre los beneficios de la seguridad social y las coberturas vigentes para trabajadores, jubilados y empresarios.