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Sindicato de Formación Docente para 48 horas por resolución de ANEP y otros gremios evalúan extender las medidas

El coordinador de los sindicatos de la enseñanza, José Olivera, cuestionó la resolución y afirmó que “se pretende colocar a trabajadores y trabajadoras contra los estudiantes movilizados”

14 de septiembre de 2026 8:21 hs
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El sindicato de Formación Docente resolvió realizar un paro de 48 horas este lunes 14 y martes 15 de setiembre en rechazo a una resolución de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que establece que los docentes deberán dictar clases virtuales cuando los centros educativos estén ocupados.

Los trabajadores cuestionan que la decisión haya sido adoptada de forma unilateral mientras se desarrollaba una negociación para buscar una salida al conflicto.

El coordinador de los sindicatos de la enseñanza, José Olivera, cuestionó la resolución y afirmó que “se pretende colocar a trabajadores y trabajadoras contra los estudiantes movilizados”.

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En ese sentido, recordó que “obreros y trabajadores y estudiantes unidos y adelante” es un principio que, según señaló, “se mantiene”.

Otros sindicatos evalúan nuevas medidas

Durante las 48 horas de paro, los distintos gremios de la educación analizarán cómo evoluciona el conflicto. En caso de que no haya cambios, evalúan extender las medidas y realizar un paro que involucre a otros sindicatos de la enseñanza.

Los sindicatos también solicitaron una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Olivera aseguró que “todas las opciones están arriba de la mesa” y señaló que las próximas decisiones dependerán del avance de las negociaciones.

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