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Un hombre de 39 años fue asesinado en Casabó: delincuentes ingresaron a su casa y le dispararon

Personal de Homicidios y Policía Científica trabaja para esclarecer el hecho

13 de septiembre de 2026 12:00 hs
Policia científica, homicidio
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un hombre de 39 años murió luego de recibir disparos de arma de fuego en una vivienda ubicada en la esquina de Sierra Leona y Bahamas (Casabó), durante la madrugada del domingo 13 de setiembre.

Efectivos policiales concurrieron al lugar luego de una comunicación recibida por el Centro de Comando Unificado por una persona herida de arma de fuego. Al ingresar al inmueble, localizaron a un hombre de 39 años tendido en el interior, con varias heridas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, dos hombres habrían ingresado por la fuerza a la vivienda y efectuado disparos contra la víctima. Posteriormente se habrían retirado en un auto blanco conducido por una tercera persona. Personal médico constató el fallecimiento.

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La víctima tenía cuatro antecedentes penales.

Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y personal de Homicidios asumió las actuaciones correspondientes. La Policía continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

La Fiscalía de Homicidios de 4to. Turno dirige la investigación y dispuso las actuaciones correspondientes.

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