Un hombre de 39 años fue asesinado en Casabó: delincuentes ingresaron a su casa y le dispararon

Un hombre de 39 años murió luego de recibir disparos de arma de fuego en una vivienda ubicada en la esquina de Sierra Leona y Bahamas (Casabó), durante la madrugada del domingo 13 de setiembre.

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Efectivos policiales concurrieron al lugar luego de una comunicación recibida por el Centro de Comando Unificado por una persona herida de arma de fuego. Al ingresar al inmueble, localizaron a un hombre de 39 años tendido en el interior, con varias heridas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, dos hombres habrían ingresado por la fuerza a la vivienda y efectuado disparos contra la víctima. Posteriormente se habrían retirado en un auto blanco conducido por una tercera persona. Personal médico constató el fallecimiento.

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Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y personal de Homicidios asumió las actuaciones correspondientes. La Policía continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

La Fiscalía de Homicidios de 4to. Turno dirige la investigación y dispuso las actuaciones correspondientes.