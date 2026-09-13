Nicolás Schiappacasse fue presentado por su nuevo club en Brasil, Paysandú, el más importante de su estado

El delantero uruguayo Nicolás Schiappacasse volvió a ser noticia en el mercado de pases del fútbol brasileño tras concretar su incorporación a Paysandú. El atacante selló su vínculo con la institución luego de rescindir su contrato con Amazonas, club en el que tuvo un paso destacado gracias a sus festejos y actuaciones decisivas en el ataque.

Como informó Referí el pasado 20 de agosto, el futbolista había quedado desvinculado de su anterior institución por incumplimiento salarial.

Con este traspaso, Schiappacasse sigue los pasos del zaguero brasileño Léo Coelho, exfutbolista con pasado en Peñarol y Nacional, quien hace poco más de un mes tomó un camino similar al dejar Amazonas para unirse al mismo destino, y con Paysandú seguirá jugando en la Serie C de Brasil.

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Paysandú, considerado el club más representativo y con mayor masa social de la región norte de Brasil, suma así una pieza de jerarquía para su ofensiva con la llegada de Nicolás Schiappacasse.

La directiva apostó por la capacidad goleadora y el recorrido internacional del ariete charrúa, confiando en que mantendrá el nivel demostrado en su anterior etapa para convertirse en la principal referencia de área del equipo.

Para Schiappacasse, esta transferencia representa una oportunidad clave para asentarse definitivamente en el fútbol de Brasil, luciendo los colores de uno de los equipos con mayor tradición y presión popular del estado de Pará.