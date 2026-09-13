Los Juegos Odesur de Argentina 2026 se iniciaron en la noche de este sábado en Santa Fe con lo que fue la ceremonia inaugural que se llevó a cabo en el Monumento Nacional de la Bandera en Rosario y los abanderados uruguayos, Manuela Vilar del Valle y Ricardo Fabini, encabezaron la lista de los 338 deportistas que representarán al país.
Al ritmo de Ruben Rada desfiló la delegación uruguaya en la ceremonia inaugural de los Juegos Odesur; mirá el video
Los deportistas celestes vivieron una fiesta tremenda en el Monumento a la Bandera en Rosario