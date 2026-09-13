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Al ritmo de Ruben Rada desfiló la delegación uruguaya en la ceremonia inaugural de los Juegos Odesur; mirá el video

Los deportistas celestes vivieron una fiesta tremenda en el Monumento a la Bandera en Rosario

13 de septiembre de 2026 11:08 hs

Los Juegos Odesur de Argentina 2026 se iniciaron en la noche de este sábado en Santa Fe con lo que fue la ceremonia inaugural que se llevó a cabo en el Monumento Nacional de la Bandera en Rosario y los abanderados uruguayos, Manuela Vilar del Valle y Ricardo Fabini, encabezaron la lista de los 338 deportistas que representarán al país.

Los celestes fueron acompañados en el desfile con la canción de Ruben Rada, recientemente fallecido, "Mi País", lo que le dio un toque de mayor emoción aún.

Una ceremonia espectacular

Todos los concurrentes coincidieron en que fue una ceremonia inaugural de los Juegos Odesur, de gran nivel.

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Esta fue la tercera vez que Ricardo Fabini, de 59 años, fue abanderado de Uruguay en esta clase de competiciones.

Ya desde este domingo habrá actividad de los primeros deportistas uruguayos, aunque aún ninguno luchará por una medalla.

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