Ronald Araujo volvió a brillar en Liverpool, pero la prensa inglesa no entendió su salida tras el 0-0 ante Fulham por la Premier League

Liverpool empató 0-0 ante Fulham este sábado en Anfield Road por la cuarta fecha de la Premier League, y Ronald Araujo volvió a posicionarse entre los puntos más altos del equipo. Desempeñándose una vez más en el lateral derecho, el uruguayo completó un partido sumamente solvente, aunque su sustitución a los 71 minutos por Jeremie Frimpong desató la sorpresa de los simpatizantes y de la prensa británica, que no se explicaron la variante táctica de Andoni Iraola ante el gran rendimiento del charrúa.

Durante su tiempo en cancha, Araujo tuvo un desgaste físico notable: recorrió 8,7 km, registró un 81% de precisión en los pases (26 de 32), protagonizó cuatro acciones defensivas, dio seis pases para romper líneas rivales y sumó cinco recuperaciones de balón.

Su nivel viene siendo muy bueno, tanto que como informó Referí este viernes, Liverpool ya piensa en comprarlo definitivamente a Barcelona por la cláusula de US$ 63.500.000.

La solidez de Ronald Araujo ratificó el gran momento individual que atraviesa, viniendo de ser elegido la figura del partido el pasado miércoles en la victoria 2-1 ante Atlético de Madrid por la Champions League.

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La prensa inglesa reaccionó de inmediato a su labor. Portales especializados como Sportsdunia destacaron su desempeño otorgándole un 8.5 de calificación, colocándolo entre los futbolistas más sobresalientes del encuentro, mientras que crónicas como las de Sports Illustrated (el suplemento deportivo del The New York Times) remarcaron su firmeza aérea y la capacidad para contener las embestidas de la ofensiva de Fulham por su sector.

Con este resultado, el conjunto de Andoni Iraola mantiene su condición de invicto en la liga local, acumulando tres empates y una victoria en el arranque del certamen.