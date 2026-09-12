David Terans vuelve al fútbol tras un año y luego de una nueva operación en el tendón de Aquiles: mirá el video de cómo lo anuncio su club en Brasil

David Terans está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera deportiva luego de superar una larga y compleja inactividad. El atacante uruguayo volverá a competir de manera oficial tras ser operado nuevamente mientras pertenece a Atlético Goianiense para disputar la Serie B del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

Como informó Referí el pasado 19 de agosto, el volante ex Peñarol y Rentistas, entre otros, debió ser intervenido quirúrgicamente otra vez debido a que no había mejorado tras la primera operación.

Según informó oficialmente la institución rojinegra, el futbolista no se sumará de manera inmediata a los entrenamientos, sino que volverá al club en un plazo de 15 días para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico y finalizar la puesta a punto.

El retorno de David Terans al menos a los entrenamientos con sus compañeros de Atlético Goianiense representa la continuación de un duro proceso de rehabilitación.

Luego de su pase frustrado a Peñarol y del regreso a la convocatoria de la selección uruguaya con Diego Forlán, volvió Nahitan Nández tras tres meses y medio

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En octubre de 2025, vistiendo la camiseta de Peñarol, el futbolista sufrió una severa rotura parcial del tendón de Aquiles izquierdo, lesión que lo marginó por completo de los campos de juego durante cerca de un año, hasta ahora, y todo indica que lo superará hasta retornar definitivamente.

Es que su última presentación oficial data del 27 de setiembre del año pasado, cuando defendió los colores aurinegros en la victoria por 3-1 frente a Cerro Largo por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Desde aquel encuentro en el fútbol uruguayo, el futbolista no volvió a sumar minutos. Ahora, en el fútbol brasileño, buscará reencontrarse con su mejor nivel.