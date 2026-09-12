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David Terans vuelve al fútbol tras un año y luego de una nueva operación en el tendón de Aquiles: mirá el video de cómo lo anuncio su club en Brasil

El volante se rompió el tendón de Aquiles izquierdo defendiendo a Peñarol y nunca más retornó a las canchas

12 de septiembre de 2026 12:51 hs

David Terans está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera deportiva luego de superar una larga y compleja inactividad. El atacante uruguayo volverá a competir de manera oficial tras ser operado nuevamente mientras pertenece a Atlético Goianiense para disputar la Serie B del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

Según informó oficialmente la institución rojinegra, el futbolista no se sumará de manera inmediata a los entrenamientos, sino que volverá al club en un plazo de 15 días para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico y finalizar la puesta a punto.

Una carrera que se le complicó mucho

El retorno de David Terans al menos a los entrenamientos con sus compañeros de Atlético Goianiense representa la continuación de un duro proceso de rehabilitación.

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En octubre de 2025, vistiendo la camiseta de Peñarol, el futbolista sufrió una severa rotura parcial del tendón de Aquiles izquierdo, lesión que lo marginó por completo de los campos de juego durante cerca de un año, hasta ahora, y todo indica que lo superará hasta retornar definitivamente.

Es que su última presentación oficial data del 27 de setiembre del año pasado, cuando defendió los colores aurinegros en la victoria por 3-1 frente a Cerro Largo por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Desde aquel encuentro en el fútbol uruguayo, el futbolista no volvió a sumar minutos. Ahora, en el fútbol brasileño, buscará reencontrarse con su mejor nivel.

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