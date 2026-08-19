David Terans volverá a ser operado en Brasil por la grave lesión que sufrió en Peñarol en 2025: no juega hace casi un año

El mediapunta uruguayo David Terans volverá a ser operado por la grave lesión que sufrió en el tendón de Aquiles mientras era jugador de Peñarol en 2025, según informó su nuevo club, el Atlético Goianiense, en sus redes sociales.

Terans llegó al Goianiense en este período de pases cedido por el Fluminense , con el objetivo de volver a tener minutos este semestre en la Segunda división brasileña.

El uruguayo no juega desde el 24 de setiembre de 2025 cuando aún vestía la camiseta de Peñarol, en la victoria 2-1 ante Tacuarembó por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay , encuentro en el que además anotó el gol de la victoria de penal.

Días después, el futbolista sufrió la rotura del tendón de Aquiles en un entrenamiento, lesión por la que se perdió el resto de la temporada del carbonero.

El importante reclamo que le hizo Fluminense de Brasil a Peñarol por David Terans

Agustín Canobbio se fue expulsado en la victoria de Fluminense contra Independiente Rivadavia por penales, para clasificar a cuartos de la Copa Libertadores

En enero Terans volvió a Fluminense para continuar su recuperación. Durante el primer semestre no tuvo minutos, pero en el receso de mitad de año volvió a jugar en algunos entrenamientos.

Hace menos de dos semanas el club lo cedió a Atlético Goianiense, donde según el propio equipo de Goiania Terans "entrenó cerca de diez días hasta sentir nuevamente un problema en el tendón".

Es por esto que Fluminense decidió que el uruguayo pase por "una pequeña cirugía". Según Goianiense, si el jugador "se recupera a tiempo" podrá "jugar para el Atlético esta temporada", aunque aclararon que todavía tienen "un plazo hasta el cierre del período" de pases.

El club de la Segunda brasileña destacó que a Terans "le gustó el club, la ciudad, se adaptó muy bien a la estructura y quiere vestir la camiseta". "Tenemos una gran relación con él, su empresario y principalmente con el Fluminense", agregaron.