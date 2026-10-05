El probable once de Nacional para enfrentar a Montevideo City Torque, con un cambio de esquema y variantes en todas las líneas

Nacional se enfrentará a Montevideo City Torque este lunes a las 20:00 en el Gran Parque Central por el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura, en un encuentro clave por la última competencia del año y la Tabla Anual.
El tricolor sabe que necesita ganar en su casa para acercarse a la punta del Clausura, su última vía para pelear por la Liga AUF Uruguaya. En ese escenario llegará a 17 unidades, a tres del puntero Liverpool, dos de Torque y Peñarol, y empatado con Deportivo Maldonado.
Si empata se mantendrá a cinco unidades de la punta con 18 puntos por disputar, y si pierde el City pasará a ser único puntero con 22 unidades y le sacará ocho de distancia, diferencia que casi lo bajará de la pelea por el Clausura.
Además, el partido es importante para la Anual: los dirigidos por Marcelo Méndez quieren ganar para quedar a cinco puntos de Peñarol, puntero con 62. Nacional, en tanto, está séptimo con 49 unidades y necesita los puntos para acercarse a Wanderers, cuarto y en zona de Copa Libertadores con 53.
El probable equipo de Nacional para enfrentar a Montevideo City Torque
Para afrontar este encuentro, Daniel Carreño prepara varios cambios, incluyendo una variante de esquema táctico. Según informaron distintos medios y confirmó Referí, el entrenador pasará del 1-4-4-2 que puso ante Cerro Largo el pasado fin de semana al 1-3-5-2 (o 1-5-3-2).
En la línea del fondo estará Sebastián Coates, que volverá después de cuatro partidos afuera luego de salir lesionado del partido de la quinta fecha ante Juventud de Las Piedras, el pasado 6 de setiembre. Compartirá zaga con Luciano Rodríguez y Tomás Viera, con Luis Mejía detrás en el arco.
En el carril derecho jugará Gastón Martirena, que desde su llegada a Nacional casi siempre jugó de extremo por esa banda, y saldrá Emiliano Ancheta. Por izquierda, en principio, se mantendría Nicolás Rodríguez, aunque es duda por un golpe que sufrió en la práctica del domingo.
En el medio jugarán tres volantes: Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Luciano González. Los dos primeros se mantienen en el once, mientras que el tercero volverá a ser titular por la Liga AUF Uruguaya casi seis meses después de su único partido jugado desde el arranque, en la derrota 4-2 ante Deportivo Maldonado de la fecha 11 del Apertura.
Por último, en la zona ofensiva Nacional podrá volver a contar con Maximiliano Gómez como titular, por primera vez tras su lesión en el clásico ante Peñarol de la cuarta fecha y tras dos partidos ingresando desde el banco. Acompañará a Tiziano Correa, que se mantendrá en el equipo. Alejandro Martínez, extremo por izquierda ante Cerro Largo, y Maximiliano Silvera, uno de los nueves titulares en ese encuentro, saldrán del once.
Con la única duda del "Ojito" Rodríguez, este es el once probable de Nacional: Luis Mejía; Luciano Rodríguez, Sebastián Coates, Tomás Viera; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Luciano González, Nicolás Rodríguez; Tiziano Correa y Maximiliano Gómez.
Maximiliano Gómez contra Facundo Silvera en el partido entre Torque y Nacional por el Torneo Apertura
Foto: Dante Fernández/ FocoUy