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El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Ignacio Ruglio se quejó por un golpe a Leonel Jaime, por el que pidió expulsión, y recordó una situación de Lucas Ferreira: "Si es a Peñarol no es roja", dijo en WhatsApp

Mirá la jugada en la que el defensa va a despejar la pelota y golpea a Jaime en la cara

5 de octubre de 2026 8:51 hs

El golpe de Martín Ferreira a Leonel Jaime

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, reclamó que el zaguero de Racing, Martín Ferreira, debió ser expulsado por una patada en el rostro de Cristian Leonel Jaime en el partido de este domingo en el Estadio Centenario que terminó con triunfo carbonero por 1-0.

En el comienzo del segundo tiempo se dio la jugada en el que el defensa va a despejar la pelota y golpea a Jaime en la cara con su rodilla, por lo que el volante argentino cae al piso muy dolorido.

El golpe de Martín Ferreira a Leonel Jaime

El golpe de Martín Ferreira a Leonel Jaime

Por la infracción, el juez Esteban Ostojich le sacó amarilla a Ferreira.

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La queja de Ignacio Ruglio

Tras el partido, Ruglio se quejó a través de un estado de WhastApp y recordó una expulsión que sufrió Lucas Ferreira, defensa de Peñarol, por una jugada parecida ante Central Español y con el juez Hernán Heras.

La patada en la cara de Lucas Ferreira de Peñarol sobre un jugador de Central Español por el Torneo Intermedio, que le costó la expulsión a través del VAR

La patada en la cara de Lucas Ferreira de Peñarol sobre un jugador de Central Español por el Torneo Intermedio, que le costó la expulsión a través del VAR

Al respecto, compartió un posteo con una declaración de Marcelo De Léon, el responsable de Arbitraje de la AUF, en el que daba a entender que aquella expulsión del zaguero aurinegro era correcta.

“No hay dudas de la decisión final. El jugador de Peñarol arriesga a disputar un balón, llega tarde y golpea en la cabeza del rival, es causal de tarjeta roja”, había dicho De León a radio Carve Deportiva.

A lo que Ruglio le agregó: “Menos cuando la patada en la cara es a Jaime. También lo dice el reglamento. Si es a Jaime o Peñarol NO es roja”.

El posteo de Ignacio Ruglio

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