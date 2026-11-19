La Copa AUF Uruguay entra en su etapa decisiva y este jueves quedaron establecidos los días, horarios y escenarios de las dos semifinales, que tendrán como protagonistas a Nacional, Montevideo City Torque, Juventud de Las Piedras y Danubio .

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El primer encuentro será el martes 1° de diciembre , cuando Nacional enfrente a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario, a partir de las 20:30 horas .

La segunda semifinal se disputará el miércoles 2 de diciembre , también desde las 20:30 , con el enfrentamiento entre Juventud y Danubio en el Parque Alfredo Víctor Viera .

Los ganadores de ambos encuentros avanzarán a la final, que quedó fijada para el lunes 7 de diciembre , aunque todavía resta confirmar el escenario.

Así quedaron las tablas de posiciones del Clausura y de la Anual tras la victoria de Peñarol: el triunfo que le valió US$ 3.000.000 y abrió una puerta a Nacional

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El campeón de la Copa AUF Uruguay clasificará a la Copa Libertadores 2027, con una excepción

Además del título, la Copa AUF Uruguay tendrá un incentivo deportivo importante: el campeón obtendrá el cupo de Uruguay 4 para disputar la Copa Libertadores 2027, con ingreso a la primera fase del torneo continental.

Sin embargo, existe una excepción que involucra a uno de los semifinalistas.

Danubio no podrá acceder a la Copa Libertadores 2027, incluso si conquista la Copa AUF Uruguay, debido a que descendió y disputará la temporada 2027 en la Segunda División Profesional.

La situación responde a las disposiciones de Conmebol que impiden su participación en el torneo continental en esas condiciones.

De esta manera, Nacional, Montevideo City Torque y Juventud tienen la posibilidad de conseguir, además del título, la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Nacional tiene una leve chance de hacerlo por la Tabla Anual pero para eso depende de que Liverpool se meta en la final de la Liga AUF Uruguaya y que deje por el camino a Racing.

También puede lograrlo si este viernes le gana a Cerro y Liverpool pierde con Wanderers.

Los antecedentes de la Copa AUF Uruguay: Defensor Sporting y Peñarol, los únicos campeones

La Copa AUF Uruguay tendrá un nuevo campeón en 2026, después de cuatro ediciones en las que el título quedó en manos de dos clubes.

Defensor Sporting conquistó las primeras tres ediciones del torneo, mientras que Peñarol ganó la edición de 2025.

Por lo tanto, cualquiera de los cuatro semifinalistas que se consagre el próximo lunes 7 de diciembre se convertirá en un nuevo ganador de la competencia.