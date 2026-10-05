A qué hora juega hoy Nacional vs Montevideo City Torque por el Torneo Clausura y dónde verlo

Nacional y Montevideo City Torque juegan este lunes 5 de octubre en el Gran Parque Central, es válido por la novena fecha del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo.
¿A qué hora juegan Nacional vs Torque?
El pitazo inicial será a las 20:00 horas.
Según el protocolo de seguridad establecido para este evento, las puertas del estadio se abrirán a partir de las 18:00 horas. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para evitar demoras en los controles de acceso.
¿Dónde ver en vivo Nacional vs Torque?
El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.
¿Cómo llegan los equipos?
Este cruce es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada y la definición de las tablas:
- El momento de Torque: El equipo "ciudadano" llega a este partido como único líder del Torneo Clausura con 19 puntos. En su última presentación, logró un empate 1-1 frente a Peñarol en el Estadio Centenario, lo que le permitió mantener la cima de la tabla.
- El presente de Nacional: El equipo dirigido por Daniel Carreño busca acortar distancias y meterse de lleno en la pelea por el campeonato. Los tricolores vienen de una victoria por 2-0 ante Cerro Largo y se mantienen invictos desde la llegada de su nuevo entrenador.
- Bajas y posibles alineaciones: Para este encuentro, Nacional no podrá contar con el zaguero Francisco Calvo, quien fue convocado a su selección nacional. Sin embargo, el capitán Sebastián Coates se perfila para liderar la defensa junto a Agustín Rogel o el juvenil Luciano Rodríguez. En los laterales se espera la presencia de Tomás Viera y Emiliano Ancheta.