A qué hora juega hoy Nacional vs Montevideo City Torque por el Torneo Clausura y dónde verlo

Nacional y Montevideo City Torque juegan este lunes 5 de octubre en el Gran Parque Central, es válido por la novena fecha del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo.

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¿A qué hora juegan Nacional vs Torque? El pitazo inicial será a las 20:00 horas.

Según el protocolo de seguridad establecido para este evento, las puertas del estadio se abrirán a partir de las 18:00 horas. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para evitar demoras en los controles de acceso.

¿Dónde ver en vivo Nacional vs Torque? El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.