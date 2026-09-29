Nacional se prepara para enfrentar a Montevideo City Torque con dos retornos: Sebastián Coates y Agustín Rogel

Nacional comenzó los entrenamientos de esta semana con la mira en el partido del próximo lunes 5 de octubre ante Montevideo City Torque , luego de vencer a Cerro Largo 2-0 este fin de semana para obtener dos victorias consecutivas que le permitieron acercarse a la punta del Torneo Clausura .

El tricolor empezó la semana con la buena noticia de dos retornos a los entrenamientos: los de Sebastián Coates y Agustín Rogel. Fuentes del club confirmaron a Referí que ambos futbolistas ya entrenan con normalidad y están a la orden de Daniel Carreño.

Coates jugó por última vez el 6 de setiembre , en la quinta fecha del Clausura ante Juventud. Se retiró en el entretiempo con molestias en una de sus rodillas, y desde entonces se perdió tres partidos por Liga AUF Uruguaya y otro por Copa AUF Uruguay.

Rogel, en tanto, sufrió una molestia muscular tras enfrentar a Wanderers en la sexta fecha del Clausura, el pasado 12 de setiembre, y no estuvo disponible en los últimos tres encuentros del bolso.

Costa Rica echó al DT con el que dialogaba Daniel Carreño para que Francisco Calvo regresara antes a Nacional y designó inmediatamente a Bryan Ruiz

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La recuperación de los dos zagueros llega en el momento justo para Nacional, que ante Cerro Largo jugó con una zaga juvenil conformada por Tomás Viera y Luciano Rodríguez.

A esto se suma que el entrenador Daniel Carreño intentó conversar con el entrenador de Costa Rica, Fernando Batista, para que Francisco Calvo volviera antes a Uruguay de su participación en la fecha FIFA, pero el DT argentino fue cesado y esa posibilidad se esfumó.