Juan Cruz De los Santos llegó a Abu Dabi para firmar con su nuevo equipo tras su paso por Nacional

El extremo izquierdo Juan Cruz De los Santos , ex River Plate y recientemente jugador de Nacional , está en Abu Dabi para firmar contrato con el que será su nuevo equipo: Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos.

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Así lo dejó ver en sus redes sociales, donde compartió un video desde la lujosa ciudad emiratí.

El jugador de 23 años que llegó a los tricolores desde los darseneros a mediados del año pasado, ya tiene todo acordado para su transferencia y solo faltaba cerrar los últimos detalles.

El posteo de Juan Cruz De los Santos en Abu Dabi

Será la primera experiencia internacional para el campeón del mundo sub 20 con Uruguay en 2023.

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Al Jazira es el actual líder de la UAE Pro League con 13 puntos en cinco partidos, los mismos que Al Ain.

El equipo es dirigido por el rumano Cosmin Olariu y entre sus figuras están los brasileños Talisca y Malcom, ex Al Hilal, y el albano ex Inter de Milán Kristjan Asllani.

Los números de la transferencia

Como informó Referí, el club emiratí ofreció alrededor de US$ 1,1 millones por el pase del uruguayo, dinero que se repartirá entre Nacional y River Plate, club que formó a Juan Cruz y lo vendió al tricolor por US$ 300.000 a mediados de 2025.

Al darsenero le corresponde un 60% de los derechos económicos de Juan Cruz, por lo que esperan recibir otros US$ 350.000 por su pase.

Juan Cruz De los Santos celebra su gol para Nacional ante Cerro Largo por el Torneo Apertura FOTO: @Nacional

Jorge Cibreiro, presidente de River, confirmó a Referí que el pase se definirá este viernes, y fuentes tricolores ya dan como confirmada la salida del futbolista.

Durante su año en Nacional, De los Santos disputó 34 partidos oficiales y convirtió cinco goles, uno de ellos en la primera final de la Liga AUF Uruguaya 2025 ante Peñarol.

Las lesiones complicaron su pasaje por el club: jugó 34 de 60 partidos posibles, con tres diferentes lesiones en un año. Con Daniel Carreño disputó 180 minutos en tres encuentros, de los nueve que lleva el entrenador en el cargo.