Sofía Oxandabarat en Quedó Picando: su actualidad en Perú y la falta de "estructura" en el fútbol femenino uruguayo

La futbolista uruguaya Sofía Oxandabarat , tres veces ganadora del premio Fútbolx100 de Referí a mejor jugadora del fútbol uruguayo, conversó sobre su presente en Universitario de Perú y analizó la actualidad del fútbol femenino nacional en Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador.

Instalada en el barrio de Miraflores, Oxandabarat reconoció que su llegada a Perú fue un proceso de aprendizaje constante , tanto en lo personal como en lo deportivo.

"Sinceramente, cuando me dijeron Perú, no conocía y no le tenía mucha fe . Sin embargo, me sorprendió para bien . El fútbol acá es diferente al de Uruguay, es más intenso y organizado", señaló la futbolista, que a diferencia de su paso por Talleres de Córdoba esta vez se mudó de país junto a su pareja , lo cual la ayudó en la transición.

La jugadora destacó que el nuevo salto hacia el exterior era una necesidad para su crecimiento : "Físicamente, en mi paso por Talleres mejoré mucho y sentía que al volver a la selección necesitaba mantener ese nivel . Acá en Universitario tenemos todas las instalaciones a disposición y un cuerpo técnico muy profesional . Eso es lo que buscaba en comparación con Uruguay, donde el fútbol es más lento y menos organizado", explicó.

Mauricio Aquino con Quedó Picando: su conflicto con Julio Fuentes, su abrupta salida de La Luz y el juicio que le ganó al club

Sofía Oxandabarat, figura del año del Fútbolx100 femenino: su rol como "ejemplo", la necesidad de "difusión" del fútbol femenino y el sueño del Mundial

Actualmente, Oxandabarat se encuentra disputando las instancias finales del torneo peruano con Universitario, equipo que se ha consolidado como uno de los grandes protagonistas del certamen junto a Alianza Lima y Sporting Cristal. "Salimos campeonas del Apertura y ahora estamos esperando rival para las semifinales", afirmó.

La jugadora también resaltó el fenómeno de público que genera el equipo crema, capaz de convocar a miles de espectadores en partidos definitorios, una realidad que contrasta con la escasa visibilidad que recibe el fútbol femenino uruguayo. "La gente acompaña mucho, a veces me reconocen en la calle. Es una diferencia enorme con lo que estamos acostumbrados en Uruguay", comentó.

El análisis del fútbol femenino uruguayo: entre el potencial y la falta de inversión

Consultada sobre las razones por las cuales el fútbol femenino uruguayo no logra despegar, Oxandabarat fue tajante al señalar la falta de estructura y la escasez de patrocinadores como los principales obstáculos.

"Hay que cambiar la estructura para que crezca. En Uruguay tenemos un gran potencial en juveniles, pero falta inversión. En Perú, por ejemplo, no tienen un campeonato de formativas tan sólido como el nuestro, pero los clubes manejan recursos que permiten a las jugadoras dedicarse cien por ciento al fútbol", analizó.

La futbolista subrayó que, mientras en el exterior los clubes suelen garantizar vivienda y alimentación, en Uruguay muchas jugadoras deben costearse sus propios gastos, lo que hace inviable la profesionalización total. "Irse a otro lugar te da la posibilidad de vivir del fútbol. En Uruguay, el viático muchas veces no cubre ni los boletos del mes", agregó.

La selección uruguaya y el futuro de Sofía Oxandabarat tras el retiro

Sobre la reciente actuación de la selección uruguaya en las Eliminatorias, que dejó fuera a la celeste del Mundial 2027, Oxandabarat lamentó la falta de fortuna en momentos clave.

"Nos quedó un sabor amargo. No tuvimos suerte en los resultados finales y la seguidilla de partidos en altura nos terminó pasando factura. Teníamos mucha expectativa tras la Copa América, que quedamos cuartas", recordó.

Finalmente, la futbolista, quien es licenciada en comunicación, se refirió a sus planes a largo plazo: "Cuando deje de jugar, quiero dedicarme al periodismo. Es algo que me gusta mucho y es el camino que quiero seguir", concluyó, dejando abierta la puerta a una nueva etapa profesional una vez que decida colgar los botines.