Hombre abusó y embarazó a su hijastra de 12 años en Artigas: fue condenado a siete años y medio de prisión

Un hombre de 41 años abusó y embarazó a la hija de su pareja de 12 años en Artigas , por lo que fue condenado por la Justicia a siete años y medio de prisión . Además, el abusador deberá de pagar una reparación económica en favor de la víctima , penas accesorias por 10 años y será inscripto en el Registro Nacional de Violadores .

El caso se cerró por proceso abreviado en el que el culpable y la Fiscalía llegaron a un acuerdo sobre la pena , confirmaron desde la sede a El Observador. Concretamente, el hombre fue encontrado culpable de reiterados delitos de abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado.

Los abusos se habían producido en varias ocasiones desde fines de 2024 y derivaron en el embarazo de la niña , que al momento de la denuncia —en octubre de 2025— cursaba cinco meses de gestación . Después de que diera a luz, el bebé fue entregado al Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) para su adopción , informó en primera instancia el periodista local Fabrizio Vázquez.

Mujer fue apuñalada en el cuello y quedó internada en estado delicado en Artigas: se investiga como intento de femicidio

Una vez denunciado, el agresor fue detenido el mismo día . El ahora condenado ejercía sobre la niña una relación de "autoridad y convivencia", según la sentencia, "lo que constituyó una de las agravantes consideradas por la Justicia". Además se tomó en cuenta la diferencia de edad de casi 30 años entre la víctima y el victimario , como los daños a nivel físico y psicológico .

La Fiscalía informó que la niña recibió acompañamiento de su Unidad de Víctimas, que realizó seguimiento de su estado de salud y de su situación en el centro educativo al que asiste.

Por la madrugada del sábado, también en Artigas, una mujer de 34 años fue herida de gravedad con un arma blanca en el cuello. El caso es investigado como intento de femicidio y las autoridades están en busca del presunto agresor, un hombre de 42 años.

Esta persona mantenía una relación sentimental con la víctima. El hombre escapó de la escena del crimen en su moto, indicaron testigos a la Policía norteña. Las autoridades fueron de urgencia por la madrugada hasta la casa en cuestión, ubicada en el barrio Progreso de esta ciudad.

En este lugar encontraron a la víctima herida y la trasladaron rápidamente al hospital local. Allí, los médicos confirmaron que tenía heridas en el cuello y cara, por lo que debió ser operada y enviada al CTI en estado delicado. La Dirección de Investigaciones está buscando activamente al presunto autor, que está identificado.