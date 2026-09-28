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Presentaron una denuncia anónima en la Jutep contra todos los ediles de Montevideo tras condena de asesor por lavado

Piden investigar el uso de partidas de Secretaría que reciben los representantes, los contratos de asesores y también los pases en comisión

28 de septiembre de 2026 17:35 hs
Junta Departamental de Montevideo, imagen de archivo.&nbsp;

Junta Departamental de Montevideo, imagen de archivo. 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió una denuncia anónima contra todos los ediles de Montevideo , luego del caso de un asesor blanco que estaba contratado en la Junta Departamental y que fue condenado por lavado de activos del narcotráfico.

En la denuncia no se distingue partido político, por lo que abarca a todos los representantes departamentales. Pide que se investiguen el uso de las partidas de Secretaría que reciben los ediles y también los contratos de asesores y pases en comisión que pueden solicitar.

La atención se centró en la Junta Departamental de Montevideo (JDM) en los últimos días, luego de que se conociera que Pablo Leiva, asesor del edil blanco Gonzalo Gómez (del sector Por la Patria, que lidera Jorge Gandini), había sido condenado por lavado de activos provenientes del narcotráfico, en el marco de la "Operación Trazador".

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Leiva había sido contratado como asesor del edil en diciembre del año pasado y cobraba un sueldo nominal de $52 mil. Fue desvinculado por el edil una vez que se conoció la noticia.

Su hijo, Lucio Leiva, también estaba contratado como asesor del edil.

Si bien en un principio fue detenido, la Justicia lo liberó y, hasta ahora, no es objeto de investigación, pese a que vivía con su padre en la misma casa donde se incautaron casi $3 millones en efectivo y una máquina de contar billetes.

En el caso de Lucio Leiva, presentó su renuncia en las últimas horas. Dio un paso al costado tanto a su cargo como asesor del edil como al rol de vicepresidente de la juventud nacionalista.

Si bien la investigación sobre Pablo Leiva se cerró con su condena —además de la del líder de la banda que traficaba droga y su pareja—, se supo a raíz de la investigación policial que realizaba algunas operaciones en el local de Abitab propiedad de Jorge Gandini y su esposa.

Concretamente, según detalló Gandini en una conferencia de prensa reciente, pagaba allí facturas del BPS vinculadas a una empresa constructora. También había pagado alguna factura de la DGI.

El líder de Por la Patria dijo no tener nada que ver con esta persona, a quien no conocía ni militaba en su sector.

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