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"Enorme gravedad": Partido Nacional enviará a Ética al edil Gonzalo Gómez tras la condena de su asesor por lavado de activos

La comisión de Asuntos Políticos también recomendó aceptar la renuncia de Lucio Leiva a la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo

27 de septiembre de 2026 19:17 hs
Operacion Trazador
Ministerio del Interior

La comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional recibió este domingo al edil de Montevideo Gonzalo Gómez por su vínculo con Lucio Leiva, quien integraba su asesoría en la Junta Departamental y fue condenado por lavado de activos en el marco de la Operación Trazador. Tras escucharlo, la comisión resolvió elevar una serie de recomendaciones al Directorio blanco.

Entre ellas figura encomendar a la Comisión de Ética que reciba al edil, quien se puso a su disposición, y que informe al Directorio sobre los resultados de su análisis. La comisión recomendó además aceptar la renuncia de Leiva a la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo.

El sábado el presidente del Directorio blanco, Alvaro Delgado, fue el primero en reunirse con el edil y fue quien pidió que la Comisión lo recibiera este mismo domingo.

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Según el comunicado, al que accedió El Observador, Gómez desvinculará a Leiva de su asesoría en la Junta Departamental, algo que el propio asesor ya había solicitado. El edil también pedirá licencia al Directorio hasta que se aclaren las responsabilidades vinculadas al episodio.

"Las circunstancias que una persona condenada por narcotráfico haya accedido a un cargo de confianza política es de enorme gravedad", sostuvo la comisión. Añadió que el desconocimiento del caso por parte de sus compañeros no los exime de actuar "con diligencia y cuidado en la función pública".

La investigación derivada de la Operación Trazador

Leiva fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones. La Operación Trazador permitió incautar más de 260 kilos de pasta base.

La investigación podría extenderse a otras personas y operaciones. Entre las líneas que deberá evaluar Fiscalía figura el papel de un local de cobranzas cuya titularidad pertenece a la esposa del dirigente nacionalista Jorge Gandini. En una conferencia de prensa, Gandini afirmó que él y su familia están a disposición de la Justicia, que pueden documentar la actividad del local y que no tienen «nada que ocultar».

En su declaración, la comisión del Partido Nacional expresó confianza en la actuación de Fiscalía y la Justicia, y pidió respetar las garantías del proceso y la presunción de inocencia durante las investigaciones.

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