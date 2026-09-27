Granizo, lluvias intensas e inundaciones: así se vivió el paso del temporal por distintos puntos del país

El temporal que afecta a buena parte del país este domingo estuvo marcado por intensa actividad eléctrica, fuertes lluvias y caída de granizo en distintos puntos del norte y litoral. En redes sociales comenzaron a circular videos y fotografías que muestran cómo se vivieron las tormentas durante la madrugada y la mañana.

Uno de los registros muestra una intensa granizada sobre la ciudad de Paysandú , mientras que otras imágenes fueron tomadas en la Meseta de Artigas , también en el departamento de Paysandú, donde se registró lluvia acompañada de granizo.

La caída de hielo también fue registrada en Rivera . Uno de los videos compartidos en redes muestra una importante granizada de varios tamaños durante el amanecer de este domingo.

GRANIZO | Intensa granizada en este momento sobre la ciudad de Paysandú Video de Danny Mendieta pic.twitter.com/wcpJcl26pQ

Lluvias y Granizo en la #MesetaDeArtigas ubicada sobre el río Uruguay, en el departamento de Paysandú. pic.twitter.com/vI3SRQ0sjH

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También se compartieron registros de otros puntos del norte y litoral del país. En Tacuarembó , usuarios reportaron durante la tarde una fuerte lluvia acompañada por tormenta y, en algunos sectores, caída de granizo pequeño. En Río Negro , hubo reportes de lluvias en las cercanías de San Javier, mientras que desde Young se difundieron imágenes de lluvia intensa, viento y caída de granizo alrededor del mediodía.

Caída de granizo en Young, Río Negro Foto: Margarita Fernandez vía Facebook

Granizo que cayó en Río Negro, cerca de la localidad de San Javier Foto: Nury Sinchenkov vía Facebook

Las imágenes coinciden con los fenómenos previstos por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que mantiene este domingo una advertencia naranja y dos amarillas por tormentas fuertes y puntualmente severas, con una probabilidad superior al 75%. El instituto advierte que las tormentas pueden estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

140 milímetros de lluvia en Paysandú

Además del granizo y las tormentas eléctricas, las lluvias provocaron desbordes y afectaciones en Paysandú. Según informó el medio local La Guardia, en la ciudad se registraron 140 milímetros de lluvia en pocas horas y unas 60 personas resultaron afectadas. Un usuario en redes sociales compartió que, desde la noche del sábado hasta el mediodía, se habían registrado 85 mm de caída de lluvia.

Caída de lluvia en milímetros en el departamento de Paysandú Foto: Matías Gavirondo vía Facebook

Uno de los puntos más complicados es la zona del parque París-Londres, donde se desbordó el arroyo Sacra. El Ejército instaló carpas para recibir a unas 26 personas, mientras que otras personas se autoevacuaron, según consignó el medio.

Video: Laguardia - Diario Digital vía Facebook

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, señaló que la caída tanta lluvia en pocas horas generó distintos problemas en la ciudad, aunque indicó que la situación estaba controlada. El intendente también planteó la necesidad de revisar la limpieza del arroyo ante la posibilidad de que se repitan episodios similares, según informó el medio local, en especial, porque el parque municipal es uno de los destinos del papa León XIV en su visita por Uruguay.