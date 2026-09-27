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Inumet emitió una doble alerta naranja y amarilla por tormentas para 12 departamentos

El fenómeno comenzó a las 09:00 horas y la próxima actualización del pronóstico está prevista para las 12:00 horas

27 de septiembre de 2026 9:22 hs
20250408 Lluvia, frio, paraguas, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo 27 de setiembre una doble advertencia meteorológica —naranja y amarilla— por tormentas fuertes y puntualmente severas, con una probabilidad superior al 75% de ocurrencia. El fenómeno comenzó a las 09:00 horas y la próxima actualización del pronóstico está prevista para las 12:00 horas.

Alerta naranja

Según Inumet, el área bajo alerta naranja será afectada por tormentas fuertes y/o severas, que podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

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La advertencia alcanza a los departamentos de Paysandú y Río Negro en su totalidad, además de localidades puntuales en Artigas (Paso Campamento y Sequeira), Durazno (Baygorria, Carlos Reyles, Centenario y Feliciano), Flores (Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad), Rivera (Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques y Tranqueras), Salto (Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey y Termas del Daymán), Soriano (Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, Mercedes, Palmitas, Risso y Villa Soriano) y Tacuarembó (Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores).

Alerta amarilla

Inumet también decretó dos advertencias de nivel amarillo, por tormentas puntualmente fuertes que podrán traer precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

La primera zona amarilla comprende localidades de Colonia (Agraciada), Durazno (Aguas Buenas, Blanquillo, Carmen, Durazno, La Paloma, Ombúes de Oribe, San Jorge y Santa Bernardina), Flores (La Casilla), Florida (Goñi), Rivera (Paso Hospital y Vichadero), Soriano (José Enrique Rodó y Santa Catalina) y Tacuarembó (Caraguata, Las Toscas y Punta de Carretera).

La segunda zona amarilla afecta a localidades de Artigas (Baltasar Brum, Colonia Palma, Diego Lamas y Javier de Viana) y Salto (Arapey, Belén, Constitución, Saucedo y Termas del Arapey).

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