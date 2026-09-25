Inumet y meteorólogos anticipan un fin de semana cálido, pero con lluvias y tormentas: cuándo desmejora

El último fin de semana de setiembre comenzará con temperaturas cálidas en Uruguay, pero las condiciones del tiempo irán desmejorando y las lluvias y tormentas ganarán terreno entre el sábado y el domingo , según los pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) y meteorólogos independientes.

Inumet prevé que este viernes 25 de setiembre las temperaturas continúen en ascenso, con una tarde "ligeramente cálida", principalmente en el norte del país. Sin embargo, hacia la tarde existe probabilidad de formación de tormentas en el norte y este .

Para el sábado 26 , Meteorología espera un aumento de la nubosidad y prevé que durante la tarde se registren precipitaciones y probables tormentas en el norte . En el resto de Uruguay, en cambio, las condiciones permanecerán relativamente estables y no se esperan fenómenos significativos.

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 24 de setiembre

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 25 de setiembre

La desmejora será más extendida durante el domingo 27 . Inumet pronostica cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas en el litoral oeste, centro y norte del país , aunque con mejoras temporarias.

Te contamos el pronóstico de INUMET para este fin de semana pic.twitter.com/YATtJEK2dX — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) September 24, 2026

¿Qué temperaturas se esperan el fin de semana?

El meteorólogo Nubel Cisneros coincide en que se espera un fin de semana cálido y anticipó en Subrayado (Canal 10) máximas cercanas a los 30 °C en algunas zonas.

Según su pronóstico, el sábado comenzará fresco a templado y aumentarán gradualmente la nubosidad y la humedad. Durante la tarde estará templado a cálido y desmejorará por el norte con tormentas y lluvias aisladas.

Para el domingo, Cisneros espera una mañana fría a fresca, con abundante nubosidad y persistencia de tormentas y lluvias aisladas en el norte y noreste. En la tarde continuará el tiempo templado a cálido, pero la desmejora avanzará hacia el resto del territorio y alcanzará el suroeste hacia la noche.

Para este viernes, Cisneros pronostica máximas de 30 °C en el norte, 26 °C en el sur y 25 °C en el área metropolitana. El sábado llegarían a 29 °C, 26 °C y 24 °C, respectivamente.

El domingo comenzaría a sentirse un descenso: las máximas previstas son de 27 °C en el norte, 24 °C en el sur y 19 °C en el área metropolitana.

¿Cuándo lloverá en Montevideo?

Las proyecciones de Meteoblue difundidas por el meteorólogo Mario Bidegain en X muestran para Montevideo un aumento de las temperaturas hasta este viernes, con una máxima de 25 °C, seguido por un descenso durante el fin de semana.

Para el sábado se proyectan 22 °C de máxima y 14 °C de mínima, mientras que el domingo la temperatura se ubicaría entre 13 °C y 19 °C.

#Pronóstico para #Montevideo (URU) de MIE23 a MAR29 setiembre, según @meteoblue, prevé ascenso temperaturas con máximas 16°, 24° y 25°C hasta VIE25. Ligero descenso SAB26 y DOM27 (22° y 19°). Desmejora para LUN28 y MAR29 con lluvias. pic.twitter.com/pHGNVfE6Tt — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 23, 2026

De acuerdo con esa proyección, la desmejora más marcada en Montevideo llegaría al comienzo de la próxima semana: para el lunes 28 aparecen lluvias débiles, con acumulados de entre 0 y 2 milímetros, mientras que para el martes 29 se proyectan entre 5 y 10 milímetros.

Así, los distintos pronósticos coinciden en un escenario general de calor durante el comienzo del fin de semana y un aumento progresivo de la inestabilidad, primero en el norte y luego sobre otras zonas del país. En Montevideo, las probabilidades de lluvia aumentan principalmente hacia el inicio de la próxima semana.