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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 22 de setiembre

Para Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet pronostica una mínima de 6 °C y una máxima de 11 °C

22 de septiembre de 2026 7:16 hs
Frío/el tiempo/el clima
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este martes 22 de setiembre una jornada fría, con chaparrones, viento y bajas sensaciones térmicas en varias zonas del país. En Montevideo, la temperatura máxima será de apenas 11 °C.

Montevideo y Área Metropolitana

Para Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet pronostica una mínima de 6 °C y una máxima de 11 °C.

Durante la mañana estará nuboso y cubierto, con chaparrones, mientras que se esperan bajas sensaciones térmicas debido al viento del suroeste de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, que irán amainando.

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En la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y presencia de neblinas. El viento soplará del suroeste entre 10 y 30 km/h y luego será variable, de entre 0 y 20 km/h.

Pronóstico para el este

En el este del país también se esperan temperaturas de entre 6 °C y 11 °C. La mañana estará nubosa y cubierta, con chaparrones, viento y bajas sensaciones térmicas.

El viento será del suroeste de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, aunque irá amainando.

Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto y continuarán los chaparrones, además de las bajas temperaturas. Se prevén vientos del suroeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h, que luego pasarán a ser variables.

Pronóstico para el oeste

En el oeste, la temperatura mínima será de 5 °C y la máxima llegará a 14 °C.

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y viento del suroeste de entre 20 y 40 km/h. En las zonas costeras podrán registrarse rachas de hasta 60 km/h.

Durante la tarde y la noche habrá una disminución de la nubosidad, mientras que el viento rotará del suroeste al noreste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico para el norte

El norte del país tendrá las temperaturas más altas de las zonas relevadas, con una mínima de 6 °C y una máxima de 16 °C.

Por la mañana estará nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. Los vientos serán del sur y suroeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y la noche, Inumet prevé una disminución de la nubosidad, aunque podrán persistir las neblinas. El viento será del suroeste al sureste, de entre 10 y 30 km/h.

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