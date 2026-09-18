Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 18 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este viernes 18 de setiembre una jornada con temperaturas en ascenso , cielo entre algo nuboso y nuboso y máximas que alcanzarán los 27 °C en el norte del país .

El aumento de las temperaturas se da en medio del “ veranillo ” anticipado por los meteorólogos Guillermo Ramis y Nubel Cisneros , que se extenderá durante el fin de semana y tendrá su punto más cálido el sábado, antes de la llegada de un frente frío.

En Montevideo y el Área Metropolitana , Inumet pronostica para este viernes una mínima de 10 °C y una máxima de 22 °C . Durante la mañana estará algo nuboso, con períodos de nuboso, y soplarán vientos del noreste de entre 10 y 30 km/h.

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Para la tarde y la noche se espera cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro. Los vientos continuarán del noreste y podrán alcanzar los 40 km/h .

Un “veranillo” con temperaturas de hasta 28 °C

Ramis anticipó cinco días con temperaturas agradables antes del pasaje de un frente frío previsto para el lunes. “Después el lunes pasa un frente frío, baja un poco la temperatura, pero después repunta”, explicó en Informativo Sarandí.

El meteorólogo prevé algunos chaparrones hacia el final del domingo, que podrían continuar durante la madrugada del lunes, aunque aclaró que no se esperan lluvias importantes.

“Este sábado y domingo se puede ir a la Rural”, señaló Ramis, quien adelantó que hacia finales de setiembre las temperaturas se mantendrán generalmente en el entorno de los 20 °C y 21 °C.

Por su parte, Cisneros señaló que comenzó a gestarse un “veranillo en todo el país” y ubicó el sábado 19 como el día más cálido de este período.

Según su pronóstico, las máximas del sábado alcanzarán los 28 °C en el norte y los 24 °C tanto en el sur como en Montevideo y el Área Metropolitana. Hacia la noche aumentará la inestabilidad sobre la frontera norte.

El pronóstico de Inumet para el este

En el este, la temperatura estará entre los 6 °C y los 24 °C. La mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nuboso, además de nieblas y neblinas. Los vientos serán del noreste de entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde y la noche habrá períodos de claro y también podrán registrarse neblinas. El viento del noreste alcanzará velocidades de entre 10 y 40 km/h.

¿Cómo estará el tiempo en el oeste?

Para el oeste del país, Inumet espera una mínima de 6 °C y una máxima de 25 °C.

La mañana estará algo nubosa, con períodos de nuboso, mientras que durante la tarde y la noche habrá períodos de claro. Los vientos serán del noreste, de entre 10 y 30 km/h en la mañana y de hasta 40 km/h en la segunda mitad del día.

El tiempo en el norte

El norte tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 8 °C y una máxima de 27 °C.

Durante la mañana estará algo nuboso, con períodos de nuboso y vientos del noreste y este de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche, Inumet prevé un aumento de nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones. El viento será del noreste de entre 10 y 40 km/h.