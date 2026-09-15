Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 15 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este martes 15 de setiembre una jornada fría durante las primeras horas del día, con una temperatura mínima de 0 °C en el este del país , heladas y bancos de niebla en algunas zonas.

En Montevideo y el área metropolitana , las temperaturas estarán entre los 5 °C y los 13 °C . Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso , con vientos del noroeste al suroeste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y la noche, Inumet espera cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y baja probabilidad de precipitaciones . Los vientos soplarán del suroeste al sureste a entre 10 y 30 km/h, también con rachas de hasta 40 km/h.

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El este tendrá las temperaturas más bajas de la jornada, con una mínima de 0 °C y una máxima de 18 °C .

Para la mañana se pronostica cielo algo nuboso y nuboso, además de heladas, nieblas y neblinas. Los vientos serán del noroeste al suroeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

En la tarde y la noche habrá períodos de cielo cubierto y se esperan precipitaciones escasas y aisladas. El viento soplará del suroeste al sur a entre 20 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

¿Cómo estará el tiempo en el oeste?

En el oeste, Inumet pronostica una mínima de 5 °C y una máxima de 19 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con probables heladas agrometeorológicas y neblinas. Habrá vientos del noroeste al suroeste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Para la tarde y la noche se esperan períodos de cielo cubierto y probables precipitaciones escasas, con vientos del suroeste al sureste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

El pronóstico para el norte

Finalmente, en el norte las temperaturas oscilarán entre los 4 °C y los 19 °C.

La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector oeste de entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Durante la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y persistencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos rotarán del suroeste al sureste y alcanzarán entre 10 y 30 km/h.