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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 15 de setiembre

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas estarán entre los 5 °C y los 13 °C, según el pronóstico de Inumet

15 de septiembre de 2026 7:13 hs
Se espera cielo claro y algo nuboso durante la mañana en todo el país
Se espera cielo claro y algo nuboso durante la mañana en todo el país Piqsels

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este martes 15 de setiembre una jornada fría durante las primeras horas del día, con una temperatura mínima de 0 °C en el este del país, heladas y bancos de niebla en algunas zonas.

En Montevideo y el área metropolitana, las temperaturas estarán entre los 5 °C y los 13 °C. Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con vientos del noroeste al suroeste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y la noche, Inumet espera cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán del suroeste al sureste a entre 10 y 30 km/h, también con rachas de hasta 40 km/h.

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Heladas y 0 °C en el este

El este tendrá las temperaturas más bajas de la jornada, con una mínima de 0 °C y una máxima de 18 °C.

Para la mañana se pronostica cielo algo nuboso y nuboso, además de heladas, nieblas y neblinas. Los vientos serán del noroeste al suroeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

En la tarde y la noche habrá períodos de cielo cubierto y se esperan precipitaciones escasas y aisladas. El viento soplará del suroeste al sur a entre 20 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

¿Cómo estará el tiempo en el oeste?

En el oeste, Inumet pronostica una mínima de 5 °C y una máxima de 19 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con probables heladas agrometeorológicas y neblinas. Habrá vientos del noroeste al suroeste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Para la tarde y la noche se esperan períodos de cielo cubierto y probables precipitaciones escasas, con vientos del suroeste al sureste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

El pronóstico para el norte

Finalmente, en el norte las temperaturas oscilarán entre los 4 °C y los 19 °C.

La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector oeste de entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Durante la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y persistencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos rotarán del suroeste al sureste y alcanzarán entre 10 y 30 km/h.

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