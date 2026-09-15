River Plate argentino sacudió al mercado de pases de Sudamérica al invertir más que Flamengo y Palmeiras

Colofón de una revolución, River Plate desplazó a Flamengo y Palmeiras como gran comprador del fútbol sudamericano en el más reciente mercado de transferencias y arrojó el guante a los grandes de Brasil, amo y señor de las últimas siete Copa Libertadores .

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El club argentino ganó el pulso a Flamengo en la contratación de Thiago Almada, campeón mundial con Argentina en Qatar 2022 y vicecampeón en Norteamérica 2026.

El exdelantero de Atlético de Madrid protagonizó el mayor traspaso de esta ventana en la región y el mayor en la historia del fútbol argentino, estimado en € 20 millones.

River sumó también a Ángel Correa y jugadores de renombre como el colombiano Rafael Santos Borré , desde Inter de Porto Alegre, Lucas Beltrán , cedido por Fiorentina y los uruguayos Mauro Arambarri de Getafe y Giovani González de Krasnodar, mientras que Nicolás Otamendi, otro campeón mundial, llegó libre.

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Reconstruyó su plantel con una inversión de € 52,4 millones en total, pese a que no participó en la actual Libertadores.

En Brasil el club que más invirtió en este periodo, finalizado el viernes, fue Cruzeiro con € 23,8 millones. El equipo de Belo Horizonte contrató a Luciano Rodríguez pero a préstamo desde Neom de Arabia Saudita.

Ello después de que en enero Flamengo adquiriera por € 42 millones a Lucas Paquetá, un récord en Sudamérica.

Otras compras hicieron explotar mercados previos, como las de Samuel Lino (Flamengo), Gerson (Cruzeiro) o Vitor Roque y Jhon Arias (Palmeiras).

El resto de Sudamérica está a años luz, aunque en Colombia destacaron las repatriaciones de James Rodríguez (Atlético Nacional), Juan Guillermo Cuadrado (Millonarios) y Juan Fernando Quintero (Deportivo Independiente Medellín).

Llegaron a costo cero, pero con salarios por encima del millón de euros anuales, según la prensa local.

River Plate con superávit

River Plate "busca reposicionarse como potencia continental, el equipo capaz de competir con los clubes de Brasil", dijo a AFP Thiago Freitas, director de operaciones en Brasil de la agencia de representación Roc Nation.

Los Millonarios fueron el último equipo no brasileño en ganar la Libertadores, en 2018.

En años de crisis en Argentina, que obligaron a buscar alternativas de ingresos, Freitas considera que River ganó una apuesta al invertir en la reforma del estadio Monumental de Núñez.

Pasó de unos 65.000 a 85.000 espectadores y se convirtió en el mayor estadio de Sudamérica.

Eso disparó los ingresos en los días de partido y multiplicó la celebración de otros eventos.

Cuando la tendencia de los grandes clubes es construir recintos con mayores lujos, pero menor capacidad, River siguió "el camino opuesto" y obtuvo un volumen de ingresos extraordinarios inédito para un equipo argentino, dice Freitas.

El club reportó un superávit de más € 35 millones en 2025.

Cerró además un acuerdo por cerca de € 100 millones con la multinacional de entretenimiento Live Nation para organizar espectáculos en el recinto, cuya capacidad aumentará de nuevo, hasta 101.000 espectadores.

La inversión, sin embargo, no se ha visto reflejada en la cancha. River cayó en octavos de final de la Sudamericana y es séptimo en su grupo en el Torneo Clausura argentino.

Fla, "responsable"; Palmeiras, vendedor

Vigente campeón del Brasileirão y de la Libertadores, Flamengo solo gastó esta vez € 13 millones en los fichajes del ecuatoriano Anthony Valencia, de 23 años, y del argentino Joaquín Freitas, de 19, juvenil de River.

"Tenemos responsabilidad financiera", justificó José Boto, director de fútbol del club.

"Si tuviésemos el 50% de la irresponsabilidad de algunos clubes, ganaríamos los próximos 20 años", ironizó Boto.

Según la firma Galapagos Capital, los clubes de la liga brasileña totalizaron ingresos por € 2.400 millones en 2025, pero las deudas superaron € 2.900 millones, con históricos equipos como Corinthians en problemas.

"No quiero citar nombres, pero hay clubes gigantes completamente destrozados. Es absurdo y una irresponsabilidad", dijo la presidenta de Palmeiras, Leila Pereira.

En esta ocasión, el Verdão fue vendedor, más que comprador.

Fichó al argentino naturalizado uruguayo Alexander Barboza por € 3,4 millones y traspasó a Manchester City por cerca de € 40 millones al extremo Allan, formado en sus categorías juveniles.

Freitas considera coyuntural la situación actual y dice que la pasada fue una "ventana de corrección".

Avisa: los multimillonarios fichajes en Brasil "van a volver".

AFP