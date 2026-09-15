Encuesta de Equipos: 64% apoya aumentar transferencias a hogares con niños de bajos recursos y la medida tiene respaldo entre votantes blancos

Una encuesta de Equipos Consultores , que circula en filas del oficialismo y a la que accedió El Observador, muestra que el 64% de los uruguayos está de acuerdo con aumentar las transferencias económicas a hogares con niños pequeños de bajos recursos , una de las medidas que el gobierno propone financiar con el incremento del gasto previsto en la Rendición de Cuentas .

El relevamiento preguntó concretamente: “El Gobierno propuso destinar buena parte del aumento del gasto previsto en la Rendición de Cuentas a incrementar las transferencias económicas para hogares con niños pequeños de bajos recursos. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta decisión?”.

Ante esa consulta, un 15% respondió que está “muy de acuerdo” y otro 49% que está “de acuerdo” . En conjunto, las respuestas favorables alcanzan así al 64% de los encuestados .

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En la vereda contraria se ubicó un 20% : el 16% dijo estar “en desacuerdo” y el 4% “muy en desacuerdo” .

Además, un 14% respondió que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 2% no sabe o no contesta.

Los resultados comenzaron a circular dentro del oficialismo en momentos en que la discusión sobre las prioridades presupuestales del gobierno vuelve a estar sobre la mesa con la Rendición de Cuentas.

El apoyo según nivel socioeconómico y voto

La consulta de Equipos, que forma parte de una encuesta mayor, pone específicamente el foco en la decisión de destinar buena parte del aumento del gasto previsto a incrementar las transferencias económicas para hogares con niños pequeños de bajos recursos.

La encuesta también muestra diferencias según el nivel socioeconómico y la preferencia electoral de los consultados.

Entre las personas de nivel socioeconómico bajo, el respaldo a aumentar las transferencias llega al 73%, mientras que un 11% se mantiene neutral y un 12% está en desacuerdo.

En los sectores de nivel socioeconómico alto y medio alto, en tanto, el apoyo baja al 58%. En ese grupo, un 25% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 16% rechaza la medida.

El estudio también desagrega las respuestas según el voto. Como era esperable, el mayor respaldo aparece entre los votantes del Frente Amplio: un 77% está de acuerdo, un 9% se mantiene neutral y un 11% está en desacuerdo.

Sin embargo, la propuesta también obtiene mayoría de opiniones favorables entre votantes del Partido Nacional: el 57% está de acuerdo, frente a un 10% que está en desacuerdo. Otro 32% adopta una posición neutral.

Entre los votantes de Álvaro Delgado, el respaldo alcanza al 52%, mientras que un 32% se mantiene neutral y un 15% está en desacuerdo.

El escenario es diferente entre los votantes del Partido Colorado, donde no existe una mayoría favorable: 38% está de acuerdo, 36% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 26% se manifiesta en contra.

Así, además del 64% de respaldo en el total de la población, los datos muestran que la iniciativa obtiene niveles mayoritarios de aprobación tanto entre los sectores socioeconómicos bajos como entre los altos y medio altos, y también entre votantes frenteamplistas y blancos.

Metodología

De acuerdo con la ficha metodológica, la medición se realizó entre el 11 y el 31 de agosto de 2026, mediante encuestas domiciliarias cara a cara.

El universo estudiado estuvo integrado por personas de 18 años o más residentes en localidades de más de 2.000 habitantes de todo el país.

La encuesta tuvo una muestra efectiva de 710 casos, distribuidos en 176 puntos muestrales, y un margen de error máximo esperado de ±3,7%, con un nivel de confianza del 95%.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, región, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.