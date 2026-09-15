Encuesta de Equipos: 64% apoya aumentar transferencias a hogares con niños de bajos recursos y la medida tiene respaldo entre votantes blancos

Una encuesta de Equipos Consultores, que circula en filas del oficialismo y a la que accedió El Observador, muestra que el 64% de los uruguayos está de acuerdo con aumentar las transferencias económicas a hogares con niños pequeños de bajos recursos, una de las medidas que el gobierno propone financiar con el incremento del gasto previsto en la Rendición de Cuentas.
El relevamiento preguntó concretamente: “El Gobierno propuso destinar buena parte del aumento del gasto previsto en la Rendición de Cuentas a incrementar las transferencias económicas para hogares con niños pequeños de bajos recursos. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta decisión?”.
Ante esa consulta, un 15% respondió que está “muy de acuerdo” y otro 49% que está “de acuerdo”. En conjunto, las respuestas favorables alcanzan así al 64% de los encuestados.
En la vereda contraria se ubicó un 20%: el 16% dijo estar “en desacuerdo” y el 4% “muy en desacuerdo”.
Además, un 14% respondió que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 2% no sabe o no contesta.
Los resultados comenzaron a circular dentro del oficialismo en momentos en que la discusión sobre las prioridades presupuestales del gobierno vuelve a estar sobre la mesa con la Rendición de Cuentas.
El apoyo según nivel socioeconómico y voto
La consulta de Equipos, que forma parte de una encuesta mayor, pone específicamente el foco en la decisión de destinar buena parte del aumento del gasto previsto a incrementar las transferencias económicas para hogares con niños pequeños de bajos recursos.
La encuesta también muestra diferencias según el nivel socioeconómico y la preferencia electoral de los consultados.
Entre las personas de nivel socioeconómico bajo, el respaldo a aumentar las transferencias llega al 73%, mientras que un 11% se mantiene neutral y un 12% está en desacuerdo.
En los sectores de nivel socioeconómico alto y medio alto, en tanto, el apoyo baja al 58%. En ese grupo, un 25% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 16% rechaza la medida.
El estudio también desagrega las respuestas según el voto. Como era esperable, el mayor respaldo aparece entre los votantes del Frente Amplio: un 77% está de acuerdo, un 9% se mantiene neutral y un 11% está en desacuerdo.
Sin embargo, la propuesta también obtiene mayoría de opiniones favorables entre votantes del Partido Nacional: el 57% está de acuerdo, frente a un 10% que está en desacuerdo. Otro 32% adopta una posición neutral.
Entre los votantes de Álvaro Delgado, el respaldo alcanza al 52%, mientras que un 32% se mantiene neutral y un 15% está en desacuerdo.
El escenario es diferente entre los votantes del Partido Colorado, donde no existe una mayoría favorable: 38% está de acuerdo, 36% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 26% se manifiesta en contra.
Así, además del 64% de respaldo en el total de la población, los datos muestran que la iniciativa obtiene niveles mayoritarios de aprobación tanto entre los sectores socioeconómicos bajos como entre los altos y medio altos, y también entre votantes frenteamplistas y blancos.
Metodología
De acuerdo con la ficha metodológica, la medición se realizó entre el 11 y el 31 de agosto de 2026, mediante encuestas domiciliarias cara a cara.
El universo estudiado estuvo integrado por personas de 18 años o más residentes en localidades de más de 2.000 habitantes de todo el país.
La encuesta tuvo una muestra efectiva de 710 casos, distribuidos en 176 puntos muestrales, y un margen de error máximo esperado de ±3,7%, con un nivel de confianza del 95%.
Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, región, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.