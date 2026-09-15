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Nacional conoce sus rivales para la Copa Libertadores femenina que se jugará en Quito

La Copa Libertadores femenina se jugará del 15 al 31 de octubre en Quito y Nacional quedó emparejado en el grupo D donde no hay ningún equipo brasileño

15 de septiembre de 2026 7:56 hs
Soledad Garay y Julieta Lados
Soledad Garay y Julieta Lados Foto: @CNdeFfemenino

Corinthians de Brasil, todopoderoso del fútbol femenino sudamericano, lidera el grupo de la muerte de la Copa Libertadores 2026 que se disputará en Quito en octubre, según el sorteo realizado el lunes en Paraguay.

La 18ª edición del principal torneo de clubes femenino de Sudamérica, en el que participan 16 equipos de diez países, se disputará entre el 15 y el 31 de octubre en la capital ecuatoriana.

Las Brabas empezarán la defensa del título obtenido en Argentina el año pasado, el tercero consecutivo, en un grupo A que comparten con Colo Colo de Chile, Caracas de Venezuela y un representante colombiano por definir.

El asalto hacia la séptima estrella no parece tan sencillo para el poderoso club paulista, el más laureado de la competición y que debe ser liderado nuevamente por la veterana Gabi Zanotti.

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Colo Colo, monarca en 2012 y tres veces vicecampeón, dio muestras de su fuerza al acabar cuarto en 2025 y los clubes cafeteros han demostrado ser los grandes rivales de los brasileños.

El rival colombiano de las campeonas de Brasil, que vencieron a Deportivo Cali en la pasada final, será el subcampeón de la liga, un torneo todavía en disputa.

Vuelve el Palmeiras

Cuartofinalista en el certamen pasado, Independiente del Valle encabeza un grupo B en el que aparecen Belgrano de Argentina, Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil.

El equipo de Sao Paulo, campeón en 2022, luce como el gran favorito para liderar el cuadrangular en su reaparición tras ausentarse desde 2023. Entonces perdió la final con su gran rival, Corinthians.

Cruzeiro de Belo Horizonte comanda el grupo C, integrado además por Liga de Quito, Bolívar de Bolivia y Olimpia de Paraguay.

As Cabulosas debutarán en el certamen después de protagonizar el año pasado la mejor temporada de su historia, con el vicecampeonato del torneo local.

El grupo D estará liderado por el campeón de la liga de Colombia, que finaliza este mes.

Nacional de Uruguay, Universidad de Chile y Libertad de Paraguay, cuartofinalista en Argentina, completan la zona.

La Libertadores femenina comenzará con una ronda de fase de grupos. Los dos mejores clasificados de cada zona pasarán a cuartos de final. Luego habrá semifinales, partido por el tercer puesto y la final.

Grupos de la Copa Libertadores 2026 femenina

Grupo A Corinthians (Brasil)
Grupo A Colo Colo (Chile)
Grupo A Caracas FC (Venezuela)
Grupo A Representante de Colombia por definir
Grupo B Independiente del Valle (Ecuador)
Grupo B Belgrano (Argentina)
Grupo B Universitario (Perú)
Grupo B Palmeiras (Brasil)
Grupo C Cruzeiro (Brasil)
Grupo C Liga de Quito (Ecuador)
Grupo C Bolívar (Bolívar)
Grupo C Olimpia (Paraguay)
Grupo D Representante de Colombia por definir
Grupo D Libertad (Paraguay)
Grupo D Nacional (Uruguay)
Grupo D Universidad de Chile (Chile)

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