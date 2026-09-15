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Meteorólogo anticipa un "veranillo" esta semana en Uruguay: cuándo empieza y qué temperaturas se esperan

El meteorólogo prevé mañanas frías y con heladas antes de un aumento de las temperaturas; para el jueves espera sol y hasta 24 °C en el norte

15 de septiembre de 2026 8:11 hs
Meteorólogo anuncia un veranillo en Uruguay

Meteorólogo anuncia un "veranillo" en Uruguay

Foto: Leonardo Carreño.

El meteorólogo Nubel Cisneros anticipó la llegada de un “veranillo” a Uruguay hacia el final de esta semana, luego de varios días que comenzarán con temperaturas bajas y heladas pero tendrán tardes más templadas.

Según su informe en Subrayado (Canal 10), no se esperan lluvias en los próximos días y el cambio más significativo comenzará a sentirse el jueves 17 de setiembre, cuando aumenten las temperaturas y haya una buena presencia del sol.

Para este martes 15, Cisneros pronosticó una mañana muy fría, con heladas, seguida por la formación de nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este del país.

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Durante la tarde, el tiempo estará fresco a templado, mientras que hacia la noche se producirá un pasaje de nubosidad por las áreas costeras que generará una ligera inestabilidad y un posterior descenso de la temperatura.

Las máximas previstas para este martes son de 22 °C en el norte, 18 °C en el sur y 15 °C en el área metropolitana. Las mínimas serán de 4 °C en el norte y sur, y de 6 °C en la zona metropolitana.

¿Cuándo comienza el “veranillo”?

El miércoles 16 volverá a comenzar con una mañana muy fría a fría, con heladas y algunas neblinas aisladas. Por la tarde estará fresco a templado y el cielo se mantendrá ligeramente nublado. Las temperaturas volverán a descender durante la noche.

Para esa jornada, Cisneros espera una máxima de 22 °C en el norte, 16 °C en el sur y 12 °C en el área metropolitana. Las mínimas serán de 5 °C en el norte y sur y de 7 °C en Montevideo y sus alrededores.

El cambio llegará el jueves 17. La mañana todavía será fría, aunque con cielo escasamente nublado, pero durante la tarde el tiempo pasará de templado a cálido y habrá una buena presencia del sol. Según Cisneros, a partir de entonces “comenzará a gestarse un veranillo en todo el país”.

Las temperaturas acompañarán ese cambio: el jueves se esperan hasta 24 °C en el norte, 20 °C en el sur y 17 °C en el área metropolitana. Las mínimas serán de 8 °C en el norte y sur y de 9 °C en la zona metropolitana.

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