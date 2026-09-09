Meteorólogo anticipó un verano con tormentas que "no van a ser muy seguidas" pero advirtió que "serán potentes"

El meteorólogo Guillermo Ramis anticipó que Uruguay continuará durante los próximos días con temperaturas variables , características de esta época del año, y adelantó que el sábado podrían registrarse algunos chaparrones y un incremento del viento.

En su columna de este miércoles en Informativo Sarandí, Ramis señaló que la jornada estará marcada por una importante presencia de nubes.

"Va a estar todo el día con abundante nubosidad. Algún rayito de sol se va a filtrar, pero abundante nubosidad", afirmó. Consultado sobre las oscilaciones de temperatura registradas durante las últimas jornadas y si continuarán en los próximos días, el meteorólogo respondió que "van a seguir así" .

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Para este miércoles, Ramis pronosticó una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C , con cielo nuboso a abundantemente nuboso.

El jueves, en tanto, espera una mínima de 9 °C y una máxima de 18 °C, con mayor presencia del sol, mientras que el viernes las temperaturas se ubicarán entre 10 °C y 16 °C, con cielo cubierto.

Ramis prevé chaparrones y viento fuerte para el sábado

Las condiciones volverán a cambiar durante el comienzo del fin de semana. Para el sábado, Ramis prevé una mínima de 10 °C y una máxima de 13 °C, con abundante nubosidad.

Además, anticipó la posibilidad de que se registren precipitaciones. "Algunos chaparrones, no demasiado intensos, pero chaparrones al fin para arruinar alguna salida", comentó.

A las lluvias se sumará el viento proveniente del sur, que alcanzará los 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de 40 km/h.

El domingo, en cambio, se presentará sin mayores inconvenientes. Ramis pronosticó una mínima de 7 °C y una máxima de 12 °C, con cielo nuboso.

Para el lunes espera temperaturas de entre 6 °C y 15 °C, con bastante presencia de sol, mientras que el martes la mínima será de 8 °C y la máxima de 15 °C, con cielo nuboso.

Cómo será el verano según Guillermo Ramis

Durante su participación en Informativo Sarandí, el meteorólogo también fue consultado sobre qué condiciones pueden esperarse para el próximo verano.

"El verano va a estar bien con alguna lluvia, con tormentas potentes", adelantó.

Ramis puso especial énfasis en un fenómeno que, según señaló, puede convertirse en motivo de preocupación para la producción agropecuaria. "La preocupación para el sector agrícola ganadero van a ser fundamentalmente las piedras de granizo", afirmó.

El meteorólogo explicó que no espera que estos episodios se produzcan de forma permanente, pero advirtió sobre la intensidad que podrían alcanzar cuando se formen las tormentas. "Las tormentas no van a ser muy seguidas, pero cuando ocurran, van a ser fuertes", señaló.

Según explicó, estas condiciones estarán asociadas al contraste entre las diferentes masas de aire presentes en la región. "Contrastando el aire frío que ingrese con el aire caliente que va a estar en la región", explicó.