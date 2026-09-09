La producción del sector pharma alcanzó los US$ 990 millones en el último año en Uruguay: los números de un hub en expansión

En la antesala de una nueva edición de Uruguay Best Practices in Pharma Supply Chain —encuentro organizado de forma conjunta por Uruguay XXI, el Instituto Nacional de Logística (Inalog) y las compañías del sector nucleadas en Uruguay Pharma Hub, que se celebrará el 10 de setiembre—, Café y Negocios accedió al adelanto de un informe elaborado por Uruguay XXI que revela los datos clave de esta industria y cuáles son hoy sus principales desafíos y proyecciones.

La producción total del sector farmacéutico en Uruguay (que incluye farma humana, salud animal y dispositivos médicos) se estima, según el relevamiento, en US$ 990 millones para 2025 . Esto representa un peso considerable para la economía local: equivale al 12% del PIB industrial y al 1,2% del PIB total de Uruguay.

Este sector recibió más de US$ 580 millones de inversión desde 2010 que se destinó, principalmente, a la construcción de nuevas plantas y a ampliar la infraestructura. Además, se dieron adquisiciones de empresas uruguayas por parte de grupos internacionales.

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El informe revela que, con exportaciones totales que suman US$ 406 millones (incluyendo dispositivos médicos y exportaciones desde zonas francas), el sector representó más del 3% del total exportado en 2025. En detalle, en el último año se exportaron US$ 255 millones en productos farmacéuticos de uso humano (más de la mitad gestionados desde zonas francas), US$ 97 millones en productos veterinarios y US$ 54 millones en dispositivos médicos.

El ecosistema de ciencias de la vida emplea a unas 8.400 personas y consta de un tejido de más de 200 empresas vinculadas directamente: 160 corresponden al segmento de farma humana y dispositivos médicos, y las 49 restantes a salud animal. La industria tiene una clara orientación internacional. En salud humana, las ventas externas pasaron de US$ 76 millones en 2010 a los actuales US$ 255 millones. En el rubro veterinario, 28 empresas alcanzaron unos 60 mercados, con Brasil, Paraguay y Argentina como destinos principales en América del Sur.

A su vez, en el último año el valor de los productos farmacéuticos que transitaron por Uruguay alcanzó los US$ 969 millones, con medicamentos que llegan desde Europa y Norteamérica y van a mercados latinoamericanos.

La construcción de un hub logístico

Uno de los principales motores del sector es el papel de Uruguay como hub logístico farmacéutico para América Latina. En 2025, unas 60 empresas (en su mayoría multinacionales) y operando sobre todo desde Parque de las Ciencias, Zonamerica y Latin America Cargo City.

Mariana Ferreira, directora ejecutiva de Uruguay XXI, subraya el crecimiento exponencial de este ecosistema. "Uruguay Best Practices in Pharma Supply Chain empezó hace siete años como una reunión de 30 personas en una sala de Uruguay XXI y hoy es un evento enorme que refleja cómo se ha consolidado el sector", señala.

Este encuentro da cuenta del trabajo en conjunto entre el sector público y el privado, impulsado por Uruguay XXI, Inalog y el Uruguay Pharma Hub, un grupo integrado por corporaciones multinacionales, como Merck, Roche, AstraZeneca, Adium y GSK que trabajan conjuntamente para mejorar la cadena de suministro regional.

Gabriela Brancato, Managing Director de Merck en Uruguay y vocera del grupo Uruguay Pharma Hub, apunta qué es lo que constituye a Uruguay como hub del sector. En conversación con Café y Negocios destaca que la calidad de los negocios en Uruguay puede compararse solo con el nivel europeo. “La estabilidad que tiene Uruguay como país —en inversiones, política, economía y a nivel social— ofrece una ventaja enorme comparada con otros países de Latinoamérica; da tranquilidad y solvencia", explica y resalta que a nivel local es “más fácil hacer negocios”.

El buen clima de negocios no evita que las cadenas de suministro enfrenten retos. En términos operativos, Brancato señala el transporte como un punto a mejorar, apuntando a inversiones que potencian la competitividad, por ejemplo, en sustentabilidad, con camiones eléctricos o de hidrógeno verde. Consultada sobre el conflicto portuario y cómo puede afectar al sector, Brancato sostiene que "en Uruguay los paros nunca duran meses" y subraya la agilidad de los proveedores locales (como despachantes de Aduanas) para buscar alternativas rápidas y que no se afecte la operativa de sus cadenas.

Para Ferreira el éxito de Uruguay como hub de este sector y su cadena de suministro no solo radica en los beneficios fiscales de las zonas francas o los regímenes de puertos y aeropuertos libres, sino en el capital humano. En este sentido destacó el talento local y el tipo de empleo de calidad que se brinda con remuneraciones por encima del promedio a raíz de la alta especialización que se requiere.

"Es una industria súper pujante. Atrae talento no solo local, sino que los laboratorios multinacionales traen a sus gerentes y especialistas de otros países, como Venezuela o Argentina, para vivir e investigar desde Uruguay", apunta Ferreira.

El impacto de la IA en el sector pharma

A pesar del buen clima de negocios, el sector enfrenta el constante desafío de atraer y retener personal altamente especializado. Según Ferreira, se trabaja en conjunto con la industria para poner a disposición herramientas como la ley de atracción de talento para captar a nuevos profesionales.

Otro pilar estratégico de Uruguay XXI es la internacionalización. "Nuestra estrategia es acompañar a la industria en los eventos clave donde necesitan estar. Los acompañamos a LogiPharma en Suiza, que es de primer nivel, y ahora sumaremos un evento en Milán enfocado en equipamiento para laboratorios, porque la industria nos pidió estar ahí", explica Ferreira.

De cara al futuro, el informe del instituto hace hincapié en que la inteligencia artificial es como pasa en la mayoría de los actores el principal agente de cambio de esta industria. Su adopción permite mejorar la eficiencia en el desarrollo de medicamentos, optimizar ensayos clínicos y analizar datos genómicos para avanzar hacia una medicina personalizada, reduciendo tiempos y costos de innovación.

En este sentidoel reporte The IA and tech report 2025 destaca que escalar estas soluciones será determinante para competir en un mercado donde, según datos de Evaluate, las ventas mundiales de medicamentos alcanzaron los US$ 1,21 billones en 2025 y crecerán a un ritmo del 7% anual hasta tocar los US$ 1,7 billones en 2030.