La biotecnológica Nanogrow ganó la edición local de Startup World Cup y viajará a San Francisco para competir por US$ 1 millón

No es la primera vez que Nanogrow acapara las miradas de colegas, inversores y referentes del ecosistema emprendedor. La empresa fundada por Nicolás Galmarini y Lucía Vanrell , que se coronó el año pasado como la startup más disruptiva en South Summit Brasil , este fin de semana resultó ganadora de la edición local de Startup World Cup , competencia que busca conectar los ecosistemas de todo el mundo e impulsar a los emprendedores más destacados.

La competición es organizada por Pegasus Tech Ventures , una firma líder en capital de riesgo con sede en Silicon Valley, que trabaja con empresas innovadoras como Space X, Airbnb y OpenAI, entre otras empresas innovadoras tuvo su edición local de la mano de IT Builders .

En entrevista con Café y Negocios luego de conocerse los ganadores, Nicolás Galmarini, CEO y cofundador de Nanogrow, se refirió a la actualidad y los planes de la biotecnológica que a principios de noviembre emprenderá vuelo a San Francisco para participar por US$ 1 millón con las startups más promisorias a nivel mundial.

La historia detrás de la planta que nació para producir cerveza Serrana en Minas, fue adquirida por el mayor grupo cervecero del mundo y ahora anunció su cierre

En el plano científico Nanogrow tiene su foco en el desarrollo de terapias basadas en nanoanticuerpos para enfermedades autoinmunes o inmunomediadas, como la psoriasis, la dermatitis atópica o alérgica . "Venimos con avances en nuestras pruebas de concepto que nos permitiría, antes de fin de año, tener alguna decisión tomada de cuál sería el mejor programa para avanzar en las fases clínicas y trabajar en toda la fase regulatoria", destacó el CEO.

En la misma línea, la startup da cuenta de buenos resultados desde el punto de vista veterinario con su vertical Nanovet que avanzó con uno de sus desarrollos hasta fases clínicas, lo que también le permite generar ingresos en los que apalancarse independientemente del financiamiento externo. "Hemos logrado cerrar algún otro acuerdo comercial que nos permite seguir potenciando nuestra división veterinaria", indicó Galmarini y sostuvo que sus proyecciones de ingresos para este año rondan los US$ 750.000.

¿Qué es lo que comercializan antes de poder llegar al mercado con sus productos? Los avances de su investigación que materializan en alianzas estratégicas. "Lo que hacemos es darles un desarrollo que tiene cierto grado de avance y en el que vamos a continuar trabajando y avanzando en conjunto con ellos el modelo de co-licenciamiento", explicó el CEO, esta licencia una vez que se llegue a fase comercial puede ser exclusiva o no y, a medida que se desarrollan las terapias, el riesgo baja y los ingresos a la startup son cada vez más altos.

Estas alianzas, remarcó Galmarini son cruciales para generar un vínculo entre la ciencia y el mercado "que para nosotros es tan importante". "Van quedando esas alianzas conformadas para que mañana esas empresas lleven adelante el licenciamiento al mercado", remarcó el cofundador.

Al mismo tiempo, Nanogrow ya concretó más del 75% de la ronda de inversión de US$ 5 millones, "empezaremos a recibir fondos en las próximas dos o tres semanas", remarcó el emprendedor que proyecta cerrar la ronda en los próximos 90 días, dado que se encuentran en proceso de due diligence con algunos inversores que, una vez culminado el proceso de auditoría, los respaldarían para contar con el total del capital pretendido.

La empresa que tiene su base operativa en Uruguay y en España mira al mundo estableciendo negociaciones con empresas japonesas, americanas, europeas y latinoamericanas. "Hay mercados muy importantes como Brasil y Estados Unidos", dijo Galmarini que destina sus esfuerzos a realizar desarrollos a medida para cada mercado y para cada cliente.

"Con la cantidad de plataformas que tenemos de generación de anticuerpos de distintos tipos en combinación con nuestras herramientas computacionales hemos logrado hacer desarrollo de principio a fin para las farmacéuticas que luego pueden avanzarlos en sus mercados", subrayó el titular de Nanogrow.

Las finalistas de la Startup World Cup Uruguay

Nueve startups uruguayas fueron seleccionadas para realizar sus pitches de cuatro minutos frente al jurado integrado por Laura Macció (Metabix Biotech), Nicolás Ciappara (Vesta Software Group), Anna Chiara Ortolani (Universidad de Montevideo), Florencia Pucciano (Universidad ORT Uruguay) y Daniel Giosa (coorganizador del evento).

Las startup finalistas que llegaron a esta instancia junto con Nanogrow fueron: Cabacua cofundada por Joaquin Fernandez, Guska, la biotecnológica de Gonzalo Moratorio, Pilar Moreno, representada por su CEO, Nicolás Tambucho; Locbio, presente por su COO, Dayana Benchoam, Pooshlo de Andrés Israel representada por su COO, Javier González; Roma AI (Richard Barbera como su CEO y cofundador), Sumeria y su CEO Gaston Dotta, Trendo representada por su CMO, Bahía Carreira y Viatik con el pitch de Renzo Battaglia, Co-founder y CMO de las startup de viajes colaborativos.