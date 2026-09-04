Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
cielo claro
Sábado:
Mín  10°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / aerolínea

Aerolínea anuncia nuevos vuelos directos entre Montevideo y Asunción

LATAM ofrecerá cinco frecuencias semanales entre las dos capitales sudamericanas.

4 de septiembre de 2026 15:21 hs
LATAM

Durante el primer trimestre de 2027 se pondrá en marcha una nueva conexión directa entre Montevideo y Asunción. Así lo anunció la aerolínea LATAM en el marco del fortalecimiento de su conectividad regional.

La operación de esta ruta está sujeta a la aprobación de las autoridades gubernamentales, según informó la empresa por medio de un comunicado.

La nueva conexión permitirá unir de manera directa a las capitales de Uruguay y Paraguay, ampliando las alternativas de viaje entre ambos mercados y contribuyendo a facilitar los desplazamientos por motivos de turismo y negocios, así como el intercambio comercial y económico entre ambos países, afirma la aerolínea a través de un comunicado.

Más noticias

Los 300 pasajeros varados de Plus Ultra en Brasil disparan la trama oscura de la aerolínea que conduce a Rodríguez Zapatero

Colonia Express llevará a la Justicia al Ministerio de Transporte y a la ANP si no le otorgan las condiciones para que pueda operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires

Para Uruguay, la nueva operación permitirá sumar una alternativa de conectividad con Paraguay y potenciar los flujos de viajeros entre ambos países, lo que potencia el turismo y también los viajes corporativos hacia un destino especialmente elegido por los empresarios uruguayos para hacer negocios.

La nueva ruta entre Montevideo y Asunción impulsada por LATAM contempla inicialmente cinco frecuencias semanales. Según la información provista por la aerolínea se informarán próximamente más detalles sobre la operación y el comienzo de la venta de pasajes.

Actualmente, LATAM vuela a Asunción con escala en San Pablo. El mismo modelo es utilizado por otras aerolíneas como GOL, Aerolíneas Argentinas y Jetsmart.

Hasta la fecha la única aerolínea que conecta directamente en 1 hora 50 minutos de vuelo es Paranair.

Las más leídas

River Plate 2-3 Nacional por Copa AUF Uruguay: el tricolor se llevó un sufrido triunfo del Saroldi con doblete de Tiziano Correa

"No nos alcanzan las palabras": la despedida final de la familia Rada y el agradecimiento al pueblo uruguayo

Caso caranchos: ¿quiénes son los condenados y qué delitos les imputó la Justicia?

Ignacio Ruglio desafió a Evaristo González, y también apuntó al Ministerio de lnterior, al ministro Negro y al Jefe de Policía: "Con quien sea"

Temas

aerolínea Latam Montevideo Asunción

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos