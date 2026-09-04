Aerolínea anuncia nuevos vuelos directos entre Montevideo y Asunción

Durante el primer trimestre de 2027 se pondrá en marcha una nueva conexión directa entre Montevideo y Asunción . Así lo anunció la aerolínea LATAM en el marco del fortalecimiento de su conectividad regional.

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La operación de esta ruta está sujeta a la aprobación de las autoridades gubernamentales, según informó la empresa por medio de un comunicado.

La nueva conexión permitirá unir de manera directa a las capitales de Uruguay y Paraguay, ampliando las alternativas de viaje entre ambos mercados y contribuyendo a facilitar los desplazamientos por motivos de turismo y negocios, así como el intercambio comercial y económico entre ambos países, afirma la aerolínea a través de un comunicado.

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Para Uruguay , la nueva operación permitirá sumar una alternativa de conectividad con Paraguay y potenciar los flujos de viajeros entre ambos países , lo que potencia el turismo y también los viajes corporativos hacia un destino especialmente elegido por los empresarios uruguayos para hacer negocios.

La nueva ruta entre Montevideo y Asunción impulsada por LATAM contempla inicialmente cinco frecuencias semanales. Según la información provista por la aerolínea se informarán próximamente más detalles sobre la operación y el comienzo de la venta de pasajes.

Actualmente, LATAM vuela a Asunción con escala en San Pablo. El mismo modelo es utilizado por otras aerolíneas como GOL, Aerolíneas Argentinas y Jetsmart.

Hasta la fecha la única aerolínea que conecta directamente en 1 hora 50 minutos de vuelo es Paranair.