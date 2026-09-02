Zorzal presentó los resultados de su primer semestre y puso el foco en invertir en ciberseguridad

Zorzal presentó los resultados de su primer semestre en la Bolsa de Valores y puso el foco en la ciberseguridad : en marzo de 2026 completó la compra del 20,49% de Security Advisor, una firma que está migrando de los servicios a los productos con agentes de inteligencia artificial que operan de forma automatizada 24/7.

La presentación se hizo en la rueda de la Bolsa, donde la sociedad anónima expuso su desempeño ante inversores. El informe había sido publicado la noche anterior en la página de la Bolsa, según explicó Jaime Miller, socio y gerente general de la compañía.

Leonardo Berro, socio fundador de Security Advisor, dijo que la ciberseguridad es el rubro que más crece dentro de las tecnologías de la información a nivel mundial. "Lo ven todos los días en las noticias: que hackearon al gobierno, que penetraron un ministerio, los bancos, el fraude, el phishing. Es un mercado súper redituable para los delincuentes", sostuvo.

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El año pasado la empresa creó un laboratorio de ciberseguridad . Hoy un centro de operaciones de ciberseguridad funciona con personas sentadas frente a grandes pantallas; el modelo que propone Security Advisor reemplaza esa vigilancia por agentes de software que toman acciones automatizadas 24/7 .

Berro, que fundó la compañía en Uruguay en el año 2000, afirmó que ese cambio les permite crecer en niveles de rentabilidad 10 veces por encima de los actuales. El agente ya está registrado y patentado, tiene clientes a nivel regional y la firma cerró un contrato con Pan American Energy en Argentina.

"Tradicionalmente fuimos una empresa de servicios, pero estamos haciendo una migración a una compañía de productos para meternos muy fuerte en inteligencia artificial creando agentes de ciberseguridad", explicó Berro. Ese cambio de modelo de negocio es lo que la firma presentó como su vía de crecimiento ante los inversores.

Los números de Zorzal: US$ 5,6 millones invertidos y 4% de dividendos

El objetivo de la sociedad, explicó Miller, es darle al inversor uruguayo un acceso democratizado para invertir en empresas de tecnología a través de una sociedad anónima.

Zorzal levantó US$ 5.600.000 en la Bolsa y hoy está totalmente invertida en tres empresas: Spotter, de videovigilancia y portería virtual, donde adquirió opciones de compra adicionales; Security Advisor, de ciberseguridad; y Arkano, implementador de Microsoft.

El balance al 31 de diciembre muestra que esa caja se transformó en inversión, con ganancias y cobro de dividendos.

En octubre de 2025 hizo su primera distribución, equivalente al 1,4% del capital invertido. Este año adelantó un 1,3% en marzo y espera cerrar el ejercicio en el entorno del 4% de dividendos sobre el capital invertido.

Miller sostuvo que las empresas del portafolio crecieron de forma sostenida y que proyectan un crecimiento importante en las ventas consolidadas agregadas de sus participaciones.

La industria TI factura US$ 3.700 millones y está en reconversión

El contexto lo aportó Inés Jakubovski, gerente general de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), que agrupa a 400 de las poco más de 500 empresas del sector. La industria factura casi US$ 3.700 millones al año, representa el 4,5% del PBI y emplea a más de 20.000 personas en posiciones técnicas.

El 65% de esa facturación se exporta, con una alta concentración en Estados Unidos: casi el 80% de las ventas al exterior van a ese mercado. Cerca del 70% de las empresas son pequeñas y emplean entre 5 y 19 personas.

La cámara, que tiene 37 años y está primera en el ranking de la federación de cámaras de tecnología de América Latina, España y Portugal, definió cuatro ejes en su planeamiento estratégico 2025-2030.

Son el cambio de matriz productiva —pasar de un modelo de servicios a uno de productos—, la competitividad y el desarrollo de mercado, la formación de talento con nuevas habilidades en inteligencia artificial, y la sinergia entre la academia y el sector público.

Consultada sobre el freno del crecimiento del sector, Jakubovski habló de una industria en reconversión por la inteligencia artificial y otros desafíos. "Le vemos una oportunidad, pero requiere capacidad y habilidad de adaptarse al contexto", dijo. Miller señaló que el aumento de empresas que facturan más de US$ 5 millones apalanca la tesis de inversión de Zorzal.