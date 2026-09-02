Lubetkin dijo que el gobierno no sabe cuántas acciones se presentaron contra HIF Global en Argentina, pero que la relocalización hace "desaparecer" los reclamos

El canciller Mario Lubetkin sostuvo que el gobierno uruguayo no sabe "cuántas acciones" se han generado en Argentina contra el proyecto de la instalación de una planta de hidrógeno verde de HIF Global en Paysandú , pero que la relocalización del proyecto —que fue oficializada al canciller argentino, Pablo Quirno, este miércoles— hará desaparecer los reclamos.

"Lo que sí está claro es el mensaje que hizo el gobierno argentino y el uruguayo, a través de los cancilleres, hoy (...) Hemos solo repetido lo que ha dicho el presidente de la República y las instrucciones que ha dado de buscar una relocalización de la planta siempre en la zona, pero no exactamente donde estaba planteada por los efectos de tensionamiento que generó con ciertas realidades de la ciudadanía de esa zona ", dijo Lubetkin en una conferencia de prensa realizada en la tarde de este miércoles, luego de encabezar una reunión informal con cancilleres del Mercosur.

El proyecto iba a estar sobre los márgenes del río Uruguay frente a la ciudad argentina de Colón, lo que había generado reclamos del gobierno de Entre Ríos y de otros actores. A fines de marzo una fiscal federal y legisladores peronistas presentaron una demanda para "prevenir los daños ambientales " de la instalación de la planta.

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Pero también hubo reclamos del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , y una solicitud de acceso formal al expediente relativo a HIF Global por parte de la Municipalidad de Colón.

Mario Lubetkin recibe al canciller argentino Pablo Quirno en el Palacio Santos para una reunión informal con cancilleres del Mercosur en Montevideo el 2 de setiembre

Sin embargo, el gobierno y la empresa acordaron una relocalización de la planta, que ahora está proyectada 7 kilómetros más arriba en un predio de Ancap.

"Si se habla, como el presidente nos ha dado la indicación, de la relocalización, se saca la base central en la cual —de lo que he leído— estaban sostenidas las acciones, inclusive la acción penal", dijo Lubetkin en la conferencia.

En los últimos días el tema fue nuevo objeto de polémica, luego de que el viernes pasado el presidente Yamandú Orsi destacara en una rueda de prensa como buena noticia que se había "retirado" una "denuncia penal" contra el proyecto presentada en Argentina. Esto fue desmentido con el correr de las horas desde la vecina orilla, y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, debió aclarar en una entrevista con Informativo Sarandí que "seguramente" había existido una "confusión" por parte del presidente.

Lubetkin dijo este miércoles que "si efectivamente hay una relocalización, todos los temas que tienen que ver con la afectación visual y ecológica del proyecto desaparecerían. Y, por lo tanto, ese tema no estaría más en ecuación".

"La solución que estamos encontrando —sin cambiar absolutamente una coma del valor de este proyecto para el futuro de Uruguay— si efectivamente se concreta, quita completamente todas las dudas, tensionamientos y escepticismos que podía haber del lado de Argentina", insistió Lubetkin respecto a la relocalización.

Mercosur y la Unión Europea

Cancilleres del Mercosur Foto: Dante Fernández/FocoUy

Otro de los temas que estuvo sobre la mesa en la reunión informal de cancilleres que tuvo lugar en Montevideo fue el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. En el encuentro estuvieron presentes los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia.

El ministro de Relaciones Exteriores detalló que para Uruguay el resultado en términos de ingresos ha sido de US$ 27 millones, desde la puesta en marcha el 1° de mayo hasta fines de agosto.

"El ingreso que hemos tenido a partir de la utilización de las preferencias otorgadas por la Unión Europea, los aranceles, fueron superiores a US$ 12 millones. Pero hay otra categoría dentro de estos números, que son los resultados económicos a partir del uso de las cuotas en esta fase inicial. A eso hay que sumarle US$ 15 millones. Si sumamos los dos podemos decir que entre 1 de mayo y fines de agosto el rédito neto para Uruguay fue superior a los US$ 27 millones. No estamos hablando de poco dinero, sino de resultados potentes", describió.

También se abordó la decisión de China de suspender la importación de carne desde Brasil.

Lubetkin dijo que los cancilleres coincidieron en la "preocupación" de que alcanzado el acuerdo "se activen mecanismos que afecten" el desarrollo del mismo.

"La preocupación de que, desde nuestro punto de vista, el acuerdo Unión Europea Mercosur tiene que ser un mecanismo de abrir puertas y no de abrir o cerrar puertas dependiendo de ciertos aspectos, sobre todo del lado europeo, no es del lado nuestro. Hemos hecho una serie de consultas con las autoridades europeas para entender un poco más y mejor cómo va a ser el desarrollo comercial", sostuvo el canciller.