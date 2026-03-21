Legisladores argentinos avanzan en demanda contra el estado uruguayo y empresa HIF por planta de combustibles sintéticos

Los diputados argentinos Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl, pertenecientes al peronismo, presentaron una demanda contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA con el objetivo de “prevenir los daños ambientales que podría causar la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú (Uruguay)”, proyectada a tres kilómetros de Colón, sobre el río Uruguay.

Los legisladores alegan que la instalación de la planta no está cumpliendo con la normativa que debe aplicarse al caso , establecida en el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia-UPM”.

La Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, dependencia local encargada de investigar delitos federales y ambientales en su jurisdicción, se pronunció a favor de aceptar la competencia de los legisladores y determinó que el proceso se debe tramitar ante el Juzgado Federal de esa ciudad . De esta manera, la justicia está en condiciones de evaluar las medidas preventivas solicitadas por los legisladores, incluyendo un reconocimiento judicial de las costas del río Uruguay y el análisis de las aguas del río.

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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, rechazó también la instalación de una planta de combustibles sintéticos de la empresa HIF Global en la ciudad uruguaya de Paysandú y planteó que su administración buscará frenar el proyecto en las instancias necesarias. La iniciativa, que se perfila como la mayor inversión de la historia reciente de Uruguay, generó preocupación en la provincia argentina por su eventual impacto ambiental en la región.

Frigerio expresó su postura en redes sociales con una referencia explícita a un conflicto del pasado: “No podemos permitir otra Botnia”. La alusión remite a la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos a mediados de los 2000, que derivó en un prolongado diferendo bilateral y en el corte del puente internacional por parte de vecinos de Gualeguaychú.

El mandatario entrerriano sostuvo que ya mantuvo reuniones con autoridades uruguayas para manifestar su rechazo a la localización elegida. “La refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse”, afirmó, y agregó que seguirá de cerca el estudio de impacto ambiental que incluye a la ciudad de Colón, frente a la zona prevista para la obra.

En un video difundido junto a su mensaje, reforzó su postura y planteó que la Argentina debe actuar con mayor anticipación que en conflictos anteriores. “No podemos, después de ese tremendo mal paso que dio la Argentina, repetirlo”, dijo. En esa línea, remarcó que su gestión ya impulsó tres instancias de diálogo con participación del Gobierno nacional.

Frigerio también advirtió que no descarta recurrir a tribunales internacionales si el proyecto avanza sin modificaciones. “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”, sostuvo.

Albisu: "Una oportunidad histórica para el litoral", sin impactos negativos

De este lado del Río Uruguay, el intendente de Salto, Carlos Albisu, destacó el impacto estratégico que tendrá el desarrollo del hidrógeno verde en la región norte del país, y aseguró que se trata de una oportunidad histórica tanto para Uruguay como para el litoral.

En ese sentido, remarcó que “todo el tema del hidrógeno verde, yo creo que va a haber un antes y un después para el Uruguay y para el litoral, porque es algo que está del lado de Paysandú, a setenta kilómetros de Salto, va a derramar de alguna manera”. Según explicó, la cercanía geográfica del proyecto permitirá que sus beneficios alcancen a todo el norte del país.

Albisu señaló además que la Intendencia de Salto ha seguido de cerca el desarrollo de la iniciativa y mantiene una postura favorable. “Hemos estado en diferentes reuniones y charlas que ha dado HIF en Paysandú. Tiene todo nuestro apoyo el proyecto”, afirmó el jefe comunal al participar de la conferencia del Centro de Estudios Metropolitano.

Consultado sobre los cuestionamientos ambientales planteados por el gobernador de Entre Ríos, el intendente dijo que las "preocupaciones ambientales planteadas por las autoridades de la provincia argentina de Entre Ríos no se ajustan con la realidad”.

“El propio gobernador, y la Comisión Administradora del Río Uruguay salió a decir que no es tan así, que la contaminación es más bien visual”, dijo y señaló que incluso la empresa involucrada ha brindado aclaraciones técnicas. “La propia empresa dijo que eso es fácilmente solucionable, el agua que se consume es muy inferior a lo que algunos vienen diciendo”, indicó.

Finalmente, Albisu insistió: “Nosotros no vemos que haya ningún impacto negativo. Sí vemos un impacto positivo para el Uruguay y para la región norte, que necesita de este tipo de inversiones”.