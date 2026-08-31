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/ Ciencia y Tecnología / SMARTPHONES

Lanzan un Nokia 1100 moderno sin redes sociales y con botones físicos

HMD presentó el 300 Charge con 3.700 mAh y que permite 38 horas de conversación

31 de agosto de 2026 15:03 hs
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HMD, la empresa que hoy fabrica los teléfonos Nokia, presentó el Nokia 300 Charge: un celular que solo llama y manda mensajes, con una batería de 3.700 mAh que además puede enchufarse a tu smartphone para pasarle energía.

La batería es la más grande que la empresa puso en uno de sus equipos básicos. Según las especificaciones oficiales, aguanta casi 38 horas hablando y más de 40 días prendido sin usarlo.

Lo distinto está en el cable. El Nokia 300 Charge tiene un puerto USB-C, el mismo enchufe que usan los celulares nuevos, y por ahí puede entregar hasta 10 watts para cargar otro teléfono, auriculares o cualquier equipo compatible. Funciona como una batería portátil que además atiende llamadas.

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También trae una linterna LED hasta cuatro veces más potente que la del Nokia 105, según pruebas internas de la compañía.

Qué no hace

Todo lo demás es a propósito antiguo: pantalla chica de 2,4 pulgadas, teclado físico de botones y el clásico agujero para auriculares de 3,5 milímetros.

Adentro tiene 4 MB de memoria para funcionar y 4 MB para guardar cosas, ampliables con una tarjeta microSD de hasta 32 GB.

Usa un sistema propio llamado S30+ y no sirve para streaming, redes sociales ni aplicaciones. Esa es justamente la propuesta.

Pesa 138 gramos y viene en verde y arena, aunque la documentación oficial también muestra una versión negra.

El equipo ya se consigue en algunos mercados internacionales, con precios que cambian según el país. HMD todavía no confirmó de manera oficial si se venderá en Uruguay. Según supo El Observador, hasta ahora no está previsto que llegue a Latinoamérica.

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