Estas son las empresas uruguayas de IA que captaron inversiones millonarias en los últimos tres años

Entre agosto de 2023 y agosto de 2026, seis empresas uruguayas centradas en inteligencia artificial captaron más de US$ 26,3 millones . Zapia concentra más del 70% del capital, pero otras cinco compañías consiguieron inversiones para desarrollar agentes y sistemas destinados a consumidores y empresas.

La cifra comprende el capital acumulado informado por Zapia, Horizon AI, Roma AI, Flipando AI, Frontline y Mozart . No representa sus valoraciones ni ingresos, sino el dinero aportado por fondos e inversores.

El período comienza con la primera inversión de Zapia, anunciada en agosto de 2023. La empresa sumó US$ 7,25 millones en abril de 2025 y otros US$ 7 millones en marzo de 2026. En total, Zapia acumula US$ 19,3 millones .

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Flipando AI completó una ronda de US$ 1 millón en diciembre de 2024. Frontline acumula US$ 720.000: recibió primero US$ 175.000 y cerró una segunda ronda por US$ 545.000 en diciembre de 2025.

Durante 2026, Horizon anunció US$ 3,5 millones en enero, Zapia agregó US$ 7 millones en marzo, Mozart cerró US$ 600.000 y Roma AI comunicó en agosto una inversión por US$ 1,2 millones. Las operaciones comunicadas este año representan, hasta ahora, al menos US$ 12,3 millones.

Qué hace cada empresa

Zapia desarrolla un asistente personal capaz de crear recordatorios, administrar agendas, sincronizar compromisos con Google Calendar y realizar reservas.

Su último producto, Zapia Max, puede navegar por sitios web, comparar precios, monitorear sus variaciones, completar reservas, organizar bandejas de correo e identificar suscripciones sin uso. Las acciones requieren permisos del usuario y se ejecutan mediante accesos restringidos. En otras palabras, es un asistente que se mete en tu WhatsApp, puede analizar conversaciones y generar acciones en otras plataformas.

Horizon AI trabaja con bancos, aseguradoras y empresas de servicios financieros. Su sistema realiza entrevistas a empleados para entender cómo se ejecutan los procesos internos, centraliza esa información y detecta ineficiencias u oportunidades de mejora. Todo con inteligencia artificial.

La plataforma combina el diagnóstico, el análisis y la planificación en un mismo entorno. Según datos proporcionados por la empresa, sus modelos realizaron más de 12.000 entrevistas y detectaron más de 5.000 oportunidades de mejora durante 2025.

La compañía multiplicó por seis su revenue en 2025, trabajando con organizaciones Fortune 100 de banca, seguros y servicios financieros en América Latina y Estados Unidos.

Roma AI fue fundada por Richard Barbera, Benjamín De Oto y Javier Hernández. La plataforma permite que una organización cree, opere y supervise agentes de IA conectados con sus sistemas. Cada empresa puede establecer permisos, niveles de autonomía, reglas de negocio, instancias de aprobación y situaciones en las que debe intervenir una persona.

La plataforma registra las conversaciones y acciones para facilitar auditorías. Puede aplicarse a solicitudes de crédito, cobranzas, atención de siniestros, consultas comerciales, disponibilidad de productos y gestiones internas. De los datos de Roma AI se desprende que trabaja con más de 50 organizaciones y procesa 500.000 mensajes mensuales.

Flipzen (ex- Flipando AI) fue fundada en octubre de 2022 por Maia Brenner, Dana Terdiman e Yves Fogel -quien tiempo después se retiró de la empresa-. Se trata de una plataforma destinada a bancos, fintechs y equipos de cumplimiento normativo.

Flipzen automatiza el compliance, la revisión de documentos y los controles necesarios para comprobar la identidad de una persona o verificar la existencia y los antecedentes de una empresa.

El sistema también busca detectar inconsistencias, posibles fraudes y riesgos regulatorios. Centraliza los casos y permite organizar el proceso de incorporación de clientes, especialmente en instituciones que operan entre distintos países.

Frontline fue creada por Álvaro Vargas y Esteban Paredez, y posteriormente incorporó a John Spradling como tercer cofundador. La empresa ofrece una plataforma para crear agentes de IA destinados a ventas, soporte, cobranzas y recursos humanos.

Los agentes procesan las interacciones de una empresa con clientes y potenciales compradores a través de canales como correo, WhatsApp, llamadas y reuniones.

La herramienta puede registrar oportunidades comerciales, preparar respuestas y propuestas, realizar seguimientos y responder consultas. También desarrolló Max, un asistente personal que utiliza la información interna autorizada por cada organización.

Mozart fue cofundada en febrero de 2024 por Christian Valdomir Costanzo, José Ignacio Verde y Diego Sánchez. La empresa se concentra en cobranzas y reestructuración de deudas. Su sistema realiza tareas propias de un centro de atención telefónica, sin intervención humana y mediante inteligencia artificial.

Las empresas cargan su cartera y los agentes de voz llaman a los deudores, explican la situación, interpretan el tono y el sentimiento de la conversación y negocian alternativas.

El sistema puede generar planes de pago y derivar o completar gestiones sin intervención humana. Su ronda de US$ 600.000 fue liderada por Orbit Ventures, con participación de Picante VC e inversores de Uruguay, Brasil y Paraguay.