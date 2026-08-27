Uruguay firma con UNESCO el primer convenio del organismo en el país para capacitar en IA a funcionarios de las 19 intendencias

UNESCO firmó este miércoles su primer convenio con Uruguay para capacitar en inteligencia artificial a funcionarios de las 19 intendencias. El acuerdo fue suscrito en la Torre Ejecutiva por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Congreso de Intendentes y el organismo internacional.

La representante de UNESCO en Uruguay, Gisselle Burbano, explicó que se trata del primer acuerdo de este tipo que el organismo suscribe en el país .

"Este convenio es realmente muy importante porque es el primero que estamos firmando con Uruguay alrededor de las capacitaciones que la UNESCO lleva a cabo, que se inscriben en el marco de la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial", señaló.

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Esa recomendación fue adoptada por unanimidad en 2021 por los 194 Estados miembros de UNESCO. Desde entonces, según Burbano, el organismo trabaja en distintas formas de implementarla.

En Uruguay el programa funcionará inicialmente como un piloto, y la intención es que la experiencia se convierta después en un modelo replicable. "Una vez que hayamos consolidado las labores acá en Uruguay, pretendemos poder replicar esta experiencia en otros contextos subnacionales de otros países", explicó.

La primera convocatoria será para cuatro funcionarios de cada uno de los 19 gobiernos departamentales, con el objetivo de darles herramientas para identificar riesgos y aprovechar las oportunidades de la IA en la administración pública.

"Estas capacitaciones lo que pretenden es equipar a dichos funcionarios con las herramientas suficientes para poder diferenciar, en efecto, cuáles son los riesgos que pueden presentarse, poder aprovechar las ventajas que presenta la inteligencia artificial", afirmó.

Trámites, reclamos y la discusión ética

El presidente del Congreso de Intendentes e intendente de Florida, Carlos Enciso, vinculó la formación con la mejora de la gestión cotidiana de los gobiernos departamentales.

"La inteligencia artificial tiene una vinculación con una mejora de gestión para el contribuyente, con acceso a trámites, con facilitar en las ciudades y en nuestros departamentos mejores servicios de reclamos", dijo.

Enciso sostuvo que esa incorporación debe estar acompañada por una mirada ética y lo relacionó con la encíclica del papa León XIV y con su próxima visita a Uruguay, dentro de dos meses.

"Una encíclica que habla de que la inteligencia artificial no es neutra y es un instrumento tecnológico que se puede usar para el bien, como estamos hablando, o para el mal también, como puede ser las tecnologías de guerra y demás", señaló. Y agregó: "Yo creo que hay que ganar esa carrera en lo ético".

Desde la OPP, el director del Área de Descentralización, José Manuel Arenas, aclaró que el acuerdo no se agota en la capacitación inicial: "Continúa en el trabajo para la elaboración de herramientas muy concretas por parte de las 19 intendencias".

Según indicó, la ejecución del convenio empieza "en el muy corto plazo" y permitirá que los 19 gobiernos departamentales trabajen sobre una agenda común.