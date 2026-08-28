Cayó casi un 30% la demanda de perfiles juniors en empresas de tecnología en Uruguay, según un estudio

Las empresas uruguayas publican cada vez menos búsquedas destinadas a quienes recién empiezan su carrera en tecnología. Entre enero y junio de este año, la demanda de puestos junior cayó 28,5% frente al mismo semestre de 2025 , mientras que la de perfiles con más experiencia quedó igual. Los datos son del Monitor Laboral de Advice y el Observatorio TI de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI).

Las comparaciones del informe son de los primeros seis meses de 2026 medidos contra los primeros seis meses del año pasado. En ese lapso se publicaron 7.255 avisos vinculados a tecnología, contra 8.064 un año antes. Una caída de 10%.

Los junior, que son quienes tienen hasta dos años de experiencia , cayeron 28,5%. Los semi senior, entre tres y cuatro años, cayeron 22,2%. Y los senior, de cinco años en adelante, tuvieron una variación de 0,7% : prácticamente el mismo nivel que un año atrás.

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El dato importa porque el sector pesa. Según el relevamiento, el 18,5% de las oportunidades de empleo publicadas en Uruguay se vincula a las tecnologías de la información: casi una de cada cinco búsquedas del mercado laboral, sumando puestos técnicos y de apoyo.

La caída “no debe interpretarse como una señal de destrucción de los puestos de trabajo ya existentes”, señala el informe. Lo que indica, dice Advice, es “una contracción de la demanda de nuevos puestos de trabajo”.

El giro hacia perfiles senior “puede interpretarse, entre otras cosas, como una señal de adaptación de los empleadores ante un entorno que perciben como más exigente para sus objetivos de negocios”.

Entre esos factores, el informe menciona “la incertidumbre en cuanto a los avances en IA” y “la creciente competencia global”. En ese escenario, sostiene, los empleadores tienden a preferir candidatos “que requieran menos supervisión y respondan con mayor agilidad a los desafíos de cada día”.

Dónde se cierran las puertas de entrada

Sistemas y Soporte Técnico es la más abierta a los que empiezan: el 42,3% de sus búsquedas apunta a perfiles junior. Le sigue Seguridad Informática, con 34,9%, y el área de inteligencia de negocios y análisis de datos, con 20,7%.

En el otro extremo está el desarrollo. Solo el 13% de las vacantes de Desarrollo de Software se orienta a junior, y en Testing y aseguramiento de calidad el porcentaje es 16,7%. En ambas áreas la proporción se redujo casi a la mitad respecto de 2024. En diseño de interfaz y experiencia de usuario es 14,6%.

La caída tampoco fue pareja por especialidad. Desarrollo de Software perdió 15,5% de sus oportunidades y el bloque de infraestructura, soporte técnico y seguridad informática, 9,2%. El área de ciencia y análisis de datos, en cambio, creció 1,4%.

Dentro de ese último grupo hay un segmento que se despega: la demanda de especialistas en ciencia de datos e inteligencia artificial creció 12,7%. Es el único campo que sube dentro de las empresas tecnológicas, donde el resto de las áreas retrocedió.

El crecimiento es más fuerte fuera del sector: 27,9% en empresas de otros rubros, contra 10,2% en las tecnológicas. El informe explica la diferencia por los motivos de cada búsqueda: las empresas TI incorporan IA a sus productos, mientras las demás la buscan para automatizar procesos y ganar eficiencia.

Eso ya se ve en el ranking de puestos más pedidos. Desarrollador e Ingeniero de Software siguen primeros, pero cuatro de los diez cargos más buscados son de datos e IA: Ingeniero de Inteligencia Artificial, Ingeniero de Datos, Analista de Datos y Auxiliar de Datos. Entre los diez concentran el 64,3% de la demanda.

El problema aparece más adelante

Según el documento, todo esto constituye una señal de alerta para el sector en el mediano y largo plazo. El motivo es que las empresas ya venían sufriendo escasez de perfiles senior, justamente los que nunca dejaron de buscar.

Si a ese faltante se le suma una caída sostenida de las oportunidades para quienes tienen menos experiencia, el informe advierte que la escasez de talento senior tenderá a agravarse.

Uruguay sostiene desde hace años programas de entrada al sector como Jóvenes a Programar, Pixel, ÁNIMA y Techy por el día. Pero el documento constata una brecha entre el nivel de formación inicial que alcanzan los jóvenes con esas experiencias y el perfil altamente especializado que las empresas más requieren.