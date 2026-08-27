¿Tus hijos más protegidos? Cómo impacta en Uruguay el acuerdo de US$ 17.000 millones que obliga a Meta a proteger a los adolescentes

Meta acordó pagar hasta US$ 17.100 millones y rediseñar la experiencia de los adolescentes en Instagram y Facebook. El convenio fue alcanzado con 47 estados, el Distrito de Columbia y territorios de Estados Unidos por las demandas vinculadas con la adicción a las redes sociales.

En Uruguay el impacto inmediato será poco y nada. Al menos a corto plazo . Las obligaciones comenzarán a aplicarse en las jurisdicciones que suscribieron el acuerdo y Meta no confirmó que vaya a extenderlas a otros países.

Para dimensionar qué significarían estas medidas en Uruguay, El Observador contrastó las funciones que Meta limitará –tiempo diario, uso nocturno, algoritmos, filtros y contactos– con las cifras locales. Es decir, con el estado de situación actual en el país contra aquello que se quiere atacar.

Meta al banquillo: comenzó juicio clave en EEUU contra la empresa por fomentar la adicción de menores a las redes sociales

Estas son las medidas de seguridad para adolescentes a las que se compromete Meta en Facebook e Instagram

El número macro: según Kids Online Uruguay 2022, el 85% de los adolescentes de 13 a 15 años y el 94% de quienes tenían entre 16 y 17 utilizaba Instagram. Es la última gran medición nacional disponible en esta población.

El límite de dos horas que no regirá en Uruguay

El acuerdo establece un máximo acumulado de dos horas diarias en las aplicaciones de Meta. Tanto Instagram como Facebook le mostrará a los adolescentes avisos después de 15 minutos continuos y al alcanzar 60 y 90 minutos diarios. Para ampliarlo se necesitará autorización de un adulto.

En Uruguay no existe una medición nacional de minutos por plataforma, pero el 45% de los adolescentes reportó alguna consecuencia por el tiempo que pasaba conectado. Kids Online encontró que al 29% le bajaron las calificaciones, otro 29% tuvo problemas familiares o con amigos y el 26% dejó de comer o dormir por pasar tiempo en internet.

Instagram y Facebook quedarán restringidas entre la medianoche y las 6, mientras que las notificaciones se silenciarán entre las 22 y las 7. Uruguay no mide actualmente el uso en esa franja horario, aunque el porcentaje que aseguro que dejó de comer o dormir llegó al 29% entre los jóvenes de 16 y 17 años.

Las notificaciones también se apagarán entre las 8 y las 15 (el horario habitual de clases). En Uruguay, solo el 13% de los adolescentes de 13 a 15 años y el 9% de los de 16 y 17 dijo que el celular estaba prohibido en clase, según el estudio que fue hecho en un contexto donde no se debatía tanto como ahora la presencia del celular en el aula.

Con esta nueva medida, los adolescentes podrán desactivar la reproducción automática y elegir un contenido no "definido" por el algoritmo. Uruguay no posee datos sobre el uso de esas funciones. En entrevistas de Kids Online, adolescentes explicaron que los algoritmos reconocían sus gustos y les mostraban más contenido similar: “A veces paso horas”, dijo una participante sobre TikTok.

Filtros, contactos y controles sin fecha local

Meta ocultará por defecto el número de “me gusta” y desactivará filtros que imiten cirugías o modificaciones estéticas extremas. En una encuesta comercial de Dove entre 500 uruguayas de 10 a 17 años, el 51% dijo usar filtros todos los días y el 21% afirmó no sentirse linda si una foto no recibía suficientes reacciones.

La empresa también limitará contenido vinculado con autolesiones, trastornos alimentarios, violencia y drogas. En Uruguay, el 41% de los estudiantes dijo haber visto imágenes violentas; el 25%, contenido sobre autolesiones; otro 25%, sobre anorexia o bulimia; y el 19%, sobre suicidio, según Kids Online.

Meta prometió resolver en seis horas el 90% de las denuncias realizadas en inglés o español. En Uruguay, el 80% de los adolescentes de 13 a 15 años sabía cómo denunciar contenido en Instagram o TikTok, pero no existen datos sobre cuánto demora Meta en responder ni sobre el resultado de esos reportes.

El acuerdo endurecerá las restricciones para que adultos desconocidos puedan contactar adolescentes o acceder a su contenido. ¿Qué pasa en Uruguay? Kids Online detectó que el 9% de niños y adolescentes uruguayos recibió mensajes sexuales de un adulto y que casi la mitad no se lo contó a nadie. Además, el 14% aceptaba todas las solicitudes de amistad que recibía.

Los padres podrán consultar el tiempo de uso, los contactos y ciertas búsquedas, además de recibir alertas por cuentas sospechosas. Hoy las reglas familiares alcanzan al 55% de los adolescentes de 13 a 15 años, pero caen al 35% entre los de 16 y 17. Solo al 19% de estos últimos le revisaban el teléfono.

Meta también deberá mejorar la verificación de edad y retirar las cuentas de menores de 13 años. En Uruguay, pese a ese mínimo, el 39% de los niños de 9 a 12 años declaró usar Instagram y el 28%, Facebook. El dato no prueba que tengan una cuenta propia, pero las entrevistas registraron casos de menores que falseaban su fecha de nacimiento.

Una nueva edición de Kids Online Uruguay se está realizando en 2026. Hasta que se publiquen sus resultados, la base nacional más completa seguirá siendo la de 2022 y continuarán sin respuesta datos clave como los minutos diarios por aplicación, el uso nocturno y la adopción de controles parentales.

¿Qué está pasando con la regulación en Uruguay?

Uruguay abrió un debate nacional para analizar el impacto de las redes, videojuegos e inteligencia artificial en la vida, el aprendizaje y la salud mental de niños y adolescentes.

La iniciativa, impulsada por el Parlamento, Agesic y la ONU, convoca a familias, docentes y jóvenes a sumar aportes en la plataforma digital de participación ciudadana hasta el 10 de setiembre.

Las propuestas servirán para crear leyes y políticas públicas que protejan la privacidad y combatan la violencia digital, promoviendo un uso seguro de la tecnología. El informe final saldrá el 30 de noviembre.

Quienes quieran participar pueden hacerlo aquí.