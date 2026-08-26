Meta publica una carta abierta pidiendo a TikTok y YouTube que se sumen al acuerdo para proteger a los adolescentes

Meta ha publicado una carta abierta pidiendo a TikTok y YouTube que se sumen al acuerdo que ha alcanzado con 52 fiscales generales de Estados Unidos para aplicar una serie de medidas que protejan a los adolescentes en las redes sociales.

La compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp ha detallado en su anuncio que el acuerdo conlleva la introducción, para los adolescentes, de un límite diario de dos horas, bloqueo nocturno de las 'apps' por defecto, silencio de notificaciones en horario escolar, avisos cada 15 minutos de uso continuo y nuevos controles parentales.

La tecnológica sostiene que no puede asegurar que estas protecciones funcionen si el resto de las plataformas no se suman, ya que cuando a un adolescente se le restringe una 'app', se pasa a otra.

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"Estas protecciones solo serán realmente efectivas si trabajamos con nuestros pares, TikTok y YouTube, para aplicar las mismas medidas", afirma Meta en su carta abierta de este miércoles, en la que insta a sus homólogos a que se unan a ellos.

Asimismo, en el acuerdo anunciado con un grupo bipartidista de fiscales generales, además de las medidas citadas, Meta ha pactado un pago de unos 18.000 millones de dólares en diez años. De esa cantidad, el 70 % (unos 12.700 millones) irá a los estados participantes, y el 30 % restante (unos 5.300 millones) solo se liberará si YouTube y TikTok implantan un límite diario de una hora, modo noche y medidas de verificación de edad, y abonan cada una la cantidad equivalente a ese 30 %.

La demanda de los estados alegaba que Meta diseñó a sabiendas plataformas como Instagram y Facebook para generar adicción en los menores, pese a conocer los daños que podían causarles, y que recopiló datos de menores sin conocimiento de los padres, vulnerando la ley de protección de la privacidad infantil en internet (COPPA).

El acuerdo llega mientras Meta afronta en los tribunales otros frentes por el mismo asunto. Justo esta semana, un excientífico de datos de la compañía declaró que Meta evitó activar por defecto una protección para adolescentes en Instagram para no dañar sus "métricas clave".

Europa Press