¿El fin de las mega compañías?: El diagnóstico del CEO de Despegar sobre cómo se reconfiguran las empresas en la era de la inteligencia artificial

El tamaño de las empresas tiende a cero. Cada vez es menos necesaria la especialización intensiva. Y hay cinco virtudes humanas que la era de la IA no va a afectar.

Estos fueron los puntos clave que tocó en su discurso Gonzalo García Estebarena , el CEO de Despegar que acaparó la atención de la cumbre del empresariado uruguayo en el marco de la edición 2026 de la Gala Endeavor.

García Estebarena lo advirtió, no es experto en futurología y en su juventud pronosticó que el hardware sería el futuro y no el software, “así que un visionario nato no soy, pero sí un nerd que lee las versiones para principiantes de los Premios Nobel de Economía”, dijo.

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En el Centro de Eventos del LATU ante la atenta mirada del presidente de la República, Yamandú Orsi, y referentes de la oposición, como Álvaro Delgado y Andrés Ojeda, el CEO se refirió al impacto real de la IA en el mundo de los negocios.

El referente partió de la raíz con una pregunta: ¿de dónde salen las empresas? "Ningún emprendedor con un sueño suficientemente grande puede hacerlo solo; le faltan manos y no tiene todas las habilidades necesarias. Pero cuando pide manos prestadas, surge un problema inmediato: la fricción y el costo de coordinación", señaló García Estebarena.

Así, las empresas se consolidaron como la solución más eficiente para reducir los costos de coordinación y dar mejores resultados.

La irrupción de la IA en el modelo empresarial

La inteligencia artificial da un giro de 180 grados a la conformación de las empresas tal y como las conocemos. ¿El motivo? Aporta capacidad de ejecución masiva, democratiza la especialización a alto nivel y reduce a niveles mínimos el costo de coordinación.

"Si antes el costo de coordinación empujaba a las empresas a crecer en tamaño, ahora que todo baja, la empresa ideal debería ser casi de tamaño tendiendo a cero", afirmó García Estebarena.

Los emprendedores de alto impacto que Endeavor promueve son un claro ejemplo desde su perspectiva dado que la innovación ya no requiere de un equipo de 50 técnicos o ingenieros en Sna Francisco, sino que un emprendedor con “una mochila llena de sueños” y agentes de IA puede escalar con alcance mundial desde un rincón del mundo como Montevideo.

En este sentido, el CEO ejemplificó con el caso de Base44, un proyecto desarrollado por un fundador y sus agentes de IA que luego de un semestre de operaciones fue adquirida por Wix por US$ 80 millones.

En el plano corporativo también lo ve en Despegar donde su agente virtual Sofía genera más ventas que las 400 sucursales físicas de la marca en la región y lo hace con una tasa de crecimiento superior al 20% por mes.

El mismo García Estebarena apostó en los últimos días por realizar su propio prototipo de una empresa de auditorías para sitios web con agentes virtuales que tomaran el rol de CEO, Marketing, CFO y Legales pero siempre teniendo que reportar a él como referente del board. Tras apenas algunos días de desarrollo el ejecutivo logró lanzar el producto e incluso realizar una venta en la antesala de la Gala Endeavor.

La impronta humana que la IA no puede reemplazar

Desde la mirada del CEO de Despegar hay cinco fortalezas propias de la naturaleza humana que la tecnología no puede sustituir.

En primer lugar mencionó el gusto, entendido como el criterio de elegir un producto sobre otro en función de lo que se piensa que los clientes van a querer. En segundo término refirió el coraje de asumir riesgos y tomar decisiones clave en momentos de incertidumbre.

Luego, la distribución, es decir la capacidad de convencer a inversores y la resiliencia para continuar insistiendo aún cuando todo muestra que no va a funcionar. Finalmente, la orquestación, es decir, la habilidad directiva para coordinar recursos y negarse a ideas que, aunque suenan convincentes, no agregan valor real.

En esta línea el referente señaló también que su pronóstico da cuenta del fin de la ultraespecialización dado que no resulta necesaria. "Mi superpoder era saber programar; iba a cualquier reunión y hacía análisis que nadie más podía hacer. Hoy mi superpoder vale cero. Para mí es la prueba empírica de que el valor se movió al generalista, al que puede tomar decisiones, orquestar y asumir riesgos", enfatizó García Estebarena.

Ante la incertidumbre que provoca la destrucción de puestos de trabajo y carreras a manos de la IA, el especialista aconsejó a las nuevas generaciones fomentar la curiosidad constante, desarrollar la capacidad de aprender a aprender y cultivar el gusto.