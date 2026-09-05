Mirá el tamaño real de los países: la ONU votó dejar atrás el mapa tradicional de Mercator

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este viernes 4 de setiembre de 2026 una resolución que alienta a gobiernos, centros educativos y empresas de tecnología a abandonar el uso de mapas que minimizan el tamaño de África y del resto del Sur Global, promoviendo proyecciones de áreas equivalentes como el diseño Equal Earth de 2018. El texto, impulsado por Togo en representación del grupo africano y con el respaldo de la Unión Africana, obtuvo 164 votos a favor, un voto en contra de Estados Unidos y seis abstenciones correspondientes a Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Serbia y Ucrania.

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Según informó la ONU, el documento no prohíbe la tradicional proyección diseñada por Gerardus Mercator en 1569 ni impone un reemplazo obligatorio, sino que insta a utilizar mapas de superficies proporcionales cuando el tamaño relativo sea relevante y a enseñar las limitaciones inherentes a representar una esfera sobre una superficie plana. La resolución califica la corrección de estas distorsiones cartográficas como un acto de "justicia cognitiva y reparación memorial" para revertir la "minimización simbólica" que afectó a las regiones ecuatoriales durante generaciones.

La distorsión técnica de Mercator, creada originalmente para trazar rutas náuticas en línea recta, preserva los rumbos de navegación pero agranda las masas terrestres a medida que se alejan del ecuador. Como consecuencia, Groenlandia suele aparecer en las aulas con una superficie semejante a la de África, a pesar de que el continente africano es aproximadamente 14 veces más extenso, del mismo modo que el norte de Europa y América del Norte figuran magnificados en comparación con los países del sur.

Durante el debate en la sede de la ONU en Nueva York, la delegación de Estados Unidos justificó su voto en contra al calificar la iniciativa como parte de un "proyecto ideológico más amplio y radical" que distrae de las funciones centrales del organismo. Por su parte, la representación de Ucrania expresó su abstención por temor a que la adopción de ciertos mapas de Equal Earth genere ambigüedades respecto a los territorios ucranianos ocupados por Rusia, reparo ante el cual la Unión Europea aclaró que el respaldo de la resolución atañe exclusivamente al tamaño relativo de las masas continentales y no afecta la soberanía, el estatus territorial ni las fronteras internacionalmente reconocidas.