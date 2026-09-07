Internaron a Mirtha Legrand: qué dice el primer parte médico oficial

La diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, fue internada este lunes 7 de septiembre de 2026 en el Sanatorio Mater Dei debido a una complicación en su salud. El centro médico emitió un comunicado oficial que detalla el diagnóstico exacto de la conductora de 99 años y los pasos a seguir en su tratamiento.

El informe firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico de la institución, detalla que la conductora ingresó durante la mañana cursando un "cuadro respiratorio bronquial". La noticia generó una rápida reacción en el ambiente del espectáculo y la cultura.

Según el documento difundido por el Sanatorio Mater Dei, Legrand permanecerá alojada en una habitación común para completar estudios clínicos y continuar con el tratamiento correspondiente. La institución también adelantó que, de no mediar cambios, el próximo parte médico se emitirá el miércoles.

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La preocupación por la salud de la conductora comenzó el pasado fin de semana, cuando debió ausentarse de las grabaciones de su clásico programa La Noche de Mirtha. En su lugar, la conducción quedó a cargo de su nieta, Juana Viale, quien explicó al aire que su abuela sufría un cuadro gripal.

Según informó Infobae de acuerdo con allegados a la diva, el cuadro se originó a fines de agosto, luego de que realizara tres salidas consecutivas en las que tomó frío. Lo que comenzó como un resfriado común derivó en una tos persistente y una posterior bronquitis, lo que motivó la decisión de hospitalizarla de manera preventiva para un mejor control clínico.

La palabra de su familia y su estado actual

A pesar de la lógica preocupación que genera su internación a los 99 años, su entorno familiar transmitió tranquilidad sobre su evolución. Su hija, Marcela Tinayre, aseguró en declaraciones periodísticas que los primeros chequeos médicos arrojaron resultados positivos.

Tinayre aclaró que la hospitalización se decidió principalmente para aliviar el cansancio que le produce la tos fuerte, descartando la presencia de infecciones graves. "Está súper controlada, sin riesgos y con muy buen ánimo", afirmó su hija, quien además recordó que la bronquitis suele ser un cuadro recurrente en la conductora ante los cambios de clima.