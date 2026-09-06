La historia detrás de la planta que nació para producir cerveza Serrana en Minas, fue adquirida por el mayor grupo cervecero del mundo y ahora anunció su cierre

El día es cálido y soleado en la ciudad de Minas y todo el mundo parece notarlo. La moza que nos atiende, el diputado que citamos en la plaza, la exintendenta que nos recibe en su casa, el jubilado que construyó su vida alrededor de la fábrica y el trabajador que ahora se pregunta cómo seguirá su camino sin ella.

Y es que el invierno ha sido duro y gris en la capital de Lavalleja . No solo por el clima. Varios casos de suicidio sacudieron en los últimos meses a esta ciudad al este del país y en las calles todavía se respira un aire lúgubre.

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Ahora, el anuncio de cierre de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), que deja como saldo a 59 trabajadores en el seguro de paro , se suma a ese clima denso y desolador que el sol se esfuerza por mejorar.

La historia de esta planta y su fuerte relación con la identidad del pueblo minuano se remonta a 1936, cuando la Compañía Salus comenzó a fabricar una marca de cerveza bajo el nombre Cerveza Serrana.

En 1956 esta pasaría a llamarse Cerveza Patricia.

Joaquín Ormando

Con el paso de los años, recuerda José Luis Beracochea, jubilado de la planta e histórico líder sindical del sector, la fábrica fue ganando espacio en el mercado y en la sociedad minuana, llegando a emplear a más de 300 personas y convirtiéndose en una de las principales fuentes de trabajo de la ciudad.

Sin embargo, el nuevo siglo trajo consigo cambios en la estructura del negocio y, en octubre del 2000, Salus fue adquirida por Danone y Ambev. De esta manera Danone se quedó con la distribución de aguas y la brasilera Ambev con la de cerveza.

Con el paso de los años esta estructura continuó complejizándose. Ambev sumó representación sobre Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), hasta alcanzar su control en 2003. Con ambos negocios cerveceros bajo una misma órbita, en febrero de 2004 se acordó la escisión del negocio cervecero de Salus y su incorporación a FNC. De esta forma, la planta de Salus en Minas pasó a formar parte de FNC.

Asimismo, Ambev se fusionó con la belga Interbrew para crear InBev, que en 2008 adquirió la estadounidense Anheuser-Busch y pasó a llamarse AB InBev, el mayor grupo cervecero del mundo.

Hasta ahora, FNC, propiedad de la multinacional AB InBev, tenía dos plantas en el país. Una de ellas ubicada en Minas, y la otra en Montevideo, produciendo reconocidas marcas e cerveza como Pilsen, Patricia, Norteña y Zillertal, además de envasar y distribuir otras marcas internacionales.

Sin embargo, después de meses de negociaciones y de varias señales que ya habían comenzado a aparecer en 2024, la empresa decidió cerrar esta planta, que nació para dar vida a la cerveza serrana.

El argumento es una revisión general del negocio en Uruguay, en un mercado que, según explican, se ha visto afectado por la fuerte competencia de la cerveza importada en lata y por los altos costos productivos.

En este escenario, El Observador viajó hasta Minas para conocer cómo viven sus habitantes el cierre de una marca que forma parte de sus mesas y de su memoria desde hace muchas generaciones.

Además, El Observador se comunicó con la Intendencia de Lavalleja y con la empresa, pero ambas partes prefirieron no dar declaraciones al respecto.

Entre los trabajadores tampoco fue sencillo encontrar voces dispuestas a poner en palabras lo que están viviendo. En una ciudad pequeña, donde las opciones laborales son limitadas, y mientras algunos todavía evalúan si continuar vinculados a la empresa en Montevideo, muchos prefieren mantener un perfil bajo.

¿Qué significa para los minuanos que la cerveza deje de producirse allí? ¿Qué recuerdos quedan entre quienes crecieron con ella y qué piensan quienes fueron parte de su historia?

En este videoreportaje los protagonistas de ayer y de hoy reconstruyen el vínculo entre la ciudad y esta planta, que durante décadas fue mucho más que un lugar de trabajo.