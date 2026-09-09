Taiwán hace oficial la inversión millonaria en Sudamérica que creará hasta 2500 nuevos puestos de trabajo

La empresa taiwanesa Master Bus avanzó con la instalación de una planta de ensamblaje de ómnibus eléctricos en Paraguay , un proyecto que contempla una inversión cercana a los US$ 30 millones y que podría generar entre 2000 y 2500 empleos formales directos . La iniciativa se desarrollará en el departamento de Alto Paraná y apunta también al mercado del Mercosur .

La compañía ya está constituida en el país mediterráneo y cuenta con operaciones en el Parque Tecnológico Inteligente de Taiwán , ubicado en Minga Guazú . Además, la firma presentó una propuesta para realizar el ensamblaje de los vehículos en un predio de Ciudad del Este .

El proyecto volvió a tomar impulso con la llegada de una comitiva empresarial encabezada por el CEO de Master Bus , Franco H.C. Shih , que viajó al país para avanzar con la instalación del complejo industrial. El grupo fue despedido en Taiwán por el embajador de Paraguay , Darío Filártiga Ruiz Díaz , y tuvo entre sus anfitriones a Wu Ting Fa , presidente de la compañía.

El proyecto que buscar romper la tercera frontera más larga del mundo para unir el Atlántico con el Pacífico

La propuesta contempla producir inicialmente tres modelos de ómnibus eléctricos destinados al transporte urbano e interurbano. Las unidades incorporarán sistemas de carga rápida , una característica que la empresa prevé utilizar para reducir los tiempos necesarios para recuperar la autonomía de los vehículos.

El proceso productivo tendrá distintas etapas. En Minga Guazú ya funciona una fábrica destinada a la elaboración de chasis y carrocerías, mientras que el ensamblaje de las unidades está previsto en Ciudad del Este. El emprendimiento también contempla el desarrollo de proveedores locales vinculados con la actividad.

Master Bus presenta innovaciones en movilidad eléctrica a empresarios paraguayos mic.gov.py

El ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme, había explicado que el Gobierno busca fortalecer la fabricación y el ensamblaje de vehículos eléctricos dentro del país. Durante una reunión mantenida con representantes de Master Bus, los ejecutivos comunicaron que además analizaban adquirir otro terreno en Asunción para ampliar sus operaciones.

La iniciativa no se limita al abastecimiento del mercado local. La empresa manifestó su interés en utilizar el país como plataforma para atender la demanda regional. El vicepresidente ejecutivo de compañía, Terence Shen, afirmó que la compañía identificó potencial en Paraguay tanto para el uso local de los vehículos como para su posterior exportación al Mercosur.

Inversión de Master Bus en Paraguay

El proyecto tiene antecedentes en acuerdos de cooperación entre ambos países. En 2024, el Ministerio de Industria y Comercio paraguayo firmó un memorando de entendimiento con Master Bus para establecer una planta de fabricación y montaje de autobuses eléctricos. En aquel momento, la inversión estimada era de US$ 30 millones y se calculaban alrededor de 1200 puestos de trabajo.

La proyección laboral fue actualizada posteriormente. Los datos difundidos por el Ministerio de Industria y Comercio ubican ahora la generación prevista entre 2000 y 2500 empleos directos, además de actividad para proveedores vinculados con la cadena productiva.